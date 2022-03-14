NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı - Son Dakika
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NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı

14.03.2022 10:10
NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter "Ingenuity" 21'inci uçuşunu gerçekleştirdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter "Ingenuity" 21'inci uçuşunu gerçekleştirdi.

Space News sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı 11 Mart'ta Ingenuity'nin gezegendeki 21'inci uçuşunu tamamladığını ve 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katettiğini duyurdu.

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın yol alacağı arazide ön incelemelerde bulunması için kullanılan mini helikopterin uzaya gönderildiği 2021'den bu yana 4,6 kilometreden fazla yol aldığı kaydedildi.

Ingenuity'nin, ön keşifleri ile Perseverance'a zaman kazandırdığını aktaran bilim insanları, helikopterin çalışmasından ciddi oranda verim aldıklarını ifade etti.

Öte yandan yaklaşık 1 yıldır uzayda faaliyet gösteren mini helikopterin henüz arıza çıkarmadığı ve yeni gibi olduğu bildirildi.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

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Havacılık, Uzay, NASA, Mars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı - Son Dakika


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