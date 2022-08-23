Mars helikopteri Ingenuity mesaiye geri döndü!

Güçlü, kontrollü uçuşun başka bir gezegende mümkün olduğunu kanıtlayan Ingenuity, Mars'ta birçok başarılı uçuş gerçekleştirdi. 29 uçuşu başarıyla noktalamasının ardından Ingenuity, Mars'taki toz ve kış mevsimi nedeniyle kıza çekilmişti. Mars helikopteri şimdi mesaisine kaldığı yerden devam ediyor.

Ingenuity yeniden uçmaya hazır

NASA'nın Mars helikopteri, uzak gezegendeki sert soğukların ardından yeniden gökyüzüne çıktı. Mevcut Mars görevini denetleyen uzay ajansının Jet Propulsion Laboratory (JPL) birimi, Ingenuity'nin yeniden havalandığını Twitter üzerinden paylaştı.

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Yaklaşık iki aylık aranın ardından Ingenuity kısa bir uçuşla işine geri döndü. Bu kısa uçuş sayesinde uzmanlar helikopterin durumunu kontrol ederken aynı zamanda güneş paneli üzerinde biriken tozlardan da arındırılmış oldu.

The #MarsHelicopter is back in flight! After a two-month hiatus, the rotorcraft did a short hop over the weekend so the team can check its vitals and knock some dust off the solar panel. Learn more about why the team wanted a simple Flight 30: https://t.co/02Bn48aQ3Y pic.twitter.com/bnCUG794Ks — NASA JPL (@NASAJPL) August 22, 2022

Cumartesi gerçekleştirilen uçuş ile birlikte Ingenuity, Mars'taki 30. görevini de geride bırakmış oldu. Yaklaşık 16 aydır Mars'ta olan Ingenuity, bu süreçte çeşitli uçuşlar gerçekleştirerek bilim insanlarına önemli veriler topladı.

11 Haziran'da artan kış şartları nedeniyle uçuşlarına ara veren Ingenuity, 6 ve 15 Ağustos tarihlerinde yapılan ilk testlerin ardından yeniden havalanmayı başardı. Ingenuity'nin kısa geri dönüş uçuşu 5 metre yüksekliğe çıkıp ve 2 metre yana doğru gidecek şekilde planlandı. Yaklaşık 33 saniye olarak öngörülen otuzuncu uçuş hakkında henüz net bir açıklama ise yapılmadı.

Ingenuity, bundan sonra yönünü Mars'ta yer alan bir nehir deltasına doğru çevirecek. Önümüzdeki ay, Ingenuity'ye zorlu nehir deltası arazisinde daha verimli uçuş yapabilmesi için yeni navigasyon yetenekleri sağlayacak bir yazılım güncellemesinin de yapılacağı ifade ediliyor.

Mars'ta görevlerini sürdüren NASA bu süreçte Ingenuity ve Perseverance'den oldukça iyi şekilde faydalanıyor. Mars'ta yaşam konusunda araştırmalarına devam eden Perseverance'ye adeta yol gösteren Ingenuity, bu anlamda oldukça büyük önem taşıyor.

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