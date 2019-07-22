NASA'nın 'Mars Yolculuğu' Araştırmalarında Bir Türk Uzman
1 saat önce
NASA'nın 2030'lu yıllar için planladığı olası bir Mars yolculuğunun insan vücuduna etkilerini inceleyen 84 kişilik bilim ordusunda bir Türk uzman da var. New York'taki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde çalışan Dr. Cem Meydan çalışmalarını VOA Türkçe'ye anlattı.
NASA
'nın 2030'lu yıllar için planladığı olası bir Mars yolculuğunun insan vücuduna etkilerini inceleyen 84 kişilik bilim ordusunda bir Türk uzman da var. New York
'taki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde çalışan Dr. Cem Meydan çalışmalarını VOA Türkçe'ye anlattı
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:01
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