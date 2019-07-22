Son Dakika Haberleri: NASA'nın 'Mars Yolculuğu' Araştırmalarında Bir Türk Uzman
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NASA'nın 'Mars Yolculuğu' Araştırmalarında Bir Türk Uzman

1 saat önce

NASA'nın 2030'lu yıllar için planladığı olası bir Mars yolculuğunun insan vücuduna etkilerini inceleyen 84 kişilik bilim ordusunda bir Türk uzman da var. New York'taki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde çalışan Dr. Cem Meydan çalışmalarını VOA Türkçe'ye anlattı.

NASA'nın 2030'lu yıllar için planladığı olası bir Mars yolculuğunun insan vücuduna etkilerini inceleyen 84 kişilik bilim ordusunda bir Türk uzman da var. New York'taki Weill Cornell Tıp Fakültesi'nde çalışan Dr. Cem Meydan çalışmalarını VOA Türkçe'ye anlattı
NASA'nın 'Mars Yolculuğu' Araştırmalarında Bir Türk Uzman
New York, NASA, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:01 
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