NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedeflediği programın önemli halkalarından olan Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı - Son Dakika
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NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedeflediği programın önemli halkalarından olan Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı

16.11.2022 17:29

Ay'a insan taşımayı hedefleyen NASA'nın "Artemis Ay Programı" çerçevesinde yörüngeye göndermeyi hedeflediği Orion uzay aracını taşıyan Artemis I SLS roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. NASA, Artemis Ay Programı kapsamında 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine taşımayı hedefliyor.

NASA'nın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı'yla ilgili beklenen gün geldi. Orion uzay aracını Ay yörüngesine taşımakla görevli roketi Artemis I, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzunluğu 98 metre ve 3.99 tonluk itiş gücündeki roketle Ay'a gönderilen Orion uzay aracının gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplayacağı belirtildi.

NİAHİ HEDEF İNSANLARI AY YÜZEYİNE GÖTÜRMEK

İsmini Yunan mitolojisindeki Apollon'un kız kardeşinden alan Artemis Ay Programı'nın nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine götürmek. İlk görev olan Artemis I'in başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir Ay uçuşu gerçekleştirilmesi bekleniyor. Artemis III ile 1970'lerden bu yana ilk kez 2025 yılında Ay'a insan götürülmesi hedefleniyor.

NASA'nın Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı

BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANIRSA KASIM SONUNDA BİR DAHA FIRLATILACAK

NASA'nın Orion uzay aracını Ay yörüngesine taşıyacak Artemis I roketinin fırlatılması geçtiğimiz Ağustos ayında teknik sorunlar, Eylül'de ise Ian Kasırgası nedeniyle ertelenmişti. Bugünkü fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde 19 ve 25 Kasım tarihlerinde fırlatmanın yeniden gerçekleştirilebileceği kamuoyuna yansımıştı.

NASA'nın Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedeflediği programın önemli halkalarından olan Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı - Son Dakika
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