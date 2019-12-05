Son Dakika Haberleri: NASA'nın Parker sondası Güneş'i en yakından gören araç oldu
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NASA'nın Parker sondası Güneş'i en yakından gören araç oldu

6 saat önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ağustos 2018'de fırlattığı Parker Solar Probe, (güneş sondası) Güneş'e 6 milyon kilometre kadar yaklaşarak, yıldızın en yakınından geçen cisim olmayı başardı.

NASA'nın Parker sondası Güneş'i en yakından gören araç oldu, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ağustos 2018'de fırlattığı Parker Solar Probe, (güneş sondası) Güneş'e 6 milyon kilometre kadar yaklaşarak, yıldızın en yakınından geçen cisim olmayı başardı.


Güneş'i saran taç kürenin daha önce keşfedilmemiş bölgelerinde, planlanan 24 geçişin 3'ünü tamamlayan Probe'un gönderdiği veriler dev yıldızın yapısını inceleyen bilim insanlarına ışık tutacak.

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NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:43 
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