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NASA'nın Parker sondası Güneş'i en yakından gören araç oldu
6 saat önce
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ağustos 2018'de fırlattığı Parker Solar Probe, (güneş sondası) Güneş'e 6 milyon kilometre kadar yaklaşarak, yıldızın en yakınından geçen cisim olmayı başardı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ağustos 2018'de fırlattığı Parker Solar Probe, (güneş sondası) Güneş'e 6 milyon kilometre kadar yaklaşarak, yıldızın en yakınından geçen cisim olmayı başardı.
Güneş'i saran taç kürenin daha önce keşfedilmemiş bölgelerinde, planlanan 24 geçişin 3'ünü tamamlayan Probe'un gönderdiği veriler dev yıldızın yapısını inceleyen bilim insanlarına ışık tutacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:43
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