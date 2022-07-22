NASA'nın Perseverance gezgini, ilginç bir bulguya rastladı!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yılın Şubat ayında keşif için Perseverance gezgini ve Ingenuity helikopterini Mars'a sorunsuz bir şekilde indirmeyi başarmıştı. Mars Keşif Programı kapsamında Kızıl Gezegen üzerindeki kaya ve tortu örneklerini toplayıp eski mikroskobik yaşamın belirtilerini araştıracak olan gezgin, zaman zaman ilginç bulgularla karşılaşıyor.

Perseverance, Mars'ta gizemli bir ip demeti buldu

Mars görevine devam eden Perseverance gezgini, görevi sırasında ilginç bir bulguya rastladı. NASA, gezginin daha önce hiç gitmediği bir bölgede keşif yaparken, bir ip demeti keşfetti. NASA'ya göre bu ip doğal bir oluşum değil.

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Görüntü, Perseverance'ın sol ön kamerasına Jezero Krateri'deki görevini yaparken takıldı. NASA, ipin düğüm atılmış şekilde olduğunu, doğal olmadığı savundu ve bir olasılık yürüttü. Ajans, ipin Perseverance kurulumu sırasında araştan düşmüş olabileceğini tahmin etse de doğrulatamadı.

Ancak ipin bulunduğu bölgeye gezginin hiç gitmemiş olması, bu ihtimali de biraz düşünüyor. İpin gizemi devam etse de NASA, bunun kuvvetli bir rüzgarla oraya gitmiş olabileceğini düşünüyor. Öte yandan gezginin bulduğu ilk ilginç maddem bu değil.

Geçtiğimiz haftalarda Perseverance, Mars'ın yüzeyinde bir çöp buldu. NASA'nın Mars ekibi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla enkazın yakından incelendiğini belirtti. Kısa sürede olayın akıbeti belli oldu. Çöpün, NASA'nın Perseverance uzay aracının Mars'a inişinde fazla hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan bir termal battaniye parçası olduğu ortaya çıktı.