NASA'nın Spitzer Teleskobu, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NASA'nın Spitzer Teleskobu, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı - Son Dakika

NASA'nın Spitzer Teleskobu, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı

6 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros (Tekboynuz) Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı.

NASA'nın Spitzer Teleskobu, Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı, System.String[]

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Spitzer Uzay Teleskobu, Dünya'dan 2 bin 600 ışık yılı uzaklıkta, Monoceros (Tekboynuz) Takımyıldızı'nda bulunan Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi'ni fotoğrafladı.

NASA, görünümü bir yılbaşı ağacını andırdığı için bu adla anılan yıldız kümesinin, Spitzer'in kızılötesi kamerası tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı.

Fotoğrafın orta alt kısmında kalın bir toz tabakası ardında parlayan pembe ve kırmızı renkteki genç yıldızlar bir yılbaşı ağacının süslemelerini andırıyor.

Gökbilimi Kataloğu'da "NGC 2264" nesne topluluğu içinde sınıflandırılan öbek içinde Yılbaşı Ağacı Yıldız Kümesi dışında Koni Bulutsusu, Kar Tanesi Yıldız Kümesi ve Tilki Kürkü Bulutsusu buluyor.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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