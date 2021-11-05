Üye Girişi
NASA'nın uzay aracı asteroitle çarpışması için fırlatılacak - Son Dakika

NASA'nın uzay aracı asteroitle çarpışması için fırlatılacak

05.11.2021 14:32
NASA'nın uzay aracı asteroitle çarpışması için fırlatılacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), asteroitlerden dünyayı korumak amacıyla ilk kez uzay aracını 24 Kasım'da bir asteroidle çarpışması için fırlatacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), asteroitlerden dünyayı korumak amacıyla ilk kez uzay aracını 24 Kasım'da bir asteroidle çarpışması için fırlatacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tehlikeli bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını önleyecek teknolojiyi test etmek için 24 Kasım'da dikkat çekici bir fırlatma işlemi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. NASA, asteroitlerden dünyayı korumak amacıyla "Double Asteroid Redirection Test (DART)" görevi için ilk kez uzay aracını bir asteroidle çarpışması için fırlatacak. Görev, iki asteroit sistemi Didymos'un daha küçük asteroidine çarpmak ve yörüngesini kinetik etki yoluyla değiştirmeyi hedefliyor. Dimporphos olarak bilinen daha küçük asteroidin çapı yaklaşık 160 metre, büyük olanı ise yaklaşık 780 metre ve dünya için hiçbir tehdit oluşturmuyorlar. Dimorphos'tan yüzlerce kat daha küçük olan DART, asteroidi saatte 24 bin kilometre hızla vuracak. DART koordinasyon lideri Nancy Chabot, çarpışmanın asteroidi tamamen yok etmeyi değil, yörüngesini bir derece içinde hafifçe değiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

DART, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

(İHA)

NASA'nın uzay aracı asteroitle çarpışması için fırlatılacak
NASA'nın uzay aracı asteroitle çarpışması için fırlatılacak

Öğretmenler Günü, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NASA'nın uzay aracı asteroitle çarpışması için fırlatılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı 14:32 Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti 14:25 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek 14:01 Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek
808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak 13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı 13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı 13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü 12:25 Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? 12:09 Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?

Son Dakika Haberleri
14:31 Denizde yüzdüğü esnada jet-ski çarptı
14:27 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
14:24 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti
14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak
14:00 Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek
13:44 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi
13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak
13:27 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı
13:09 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü         
14:33
'Şike Kumpası Davası'nda 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti         
14:28
Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak         
14:16
Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi         
13:45
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 14:39:26. #1.12#
SON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı asteroitle çarpışması için fırlatılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement