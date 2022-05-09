NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak! - Son Dakika
Üye Girişi

NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak!

09.05.2022 22:26
NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak!

NASA Dünya'ya asteroitin çarpmasından endişe duyulması nedeniyle DART görevini başlattı. Proje kapsamındaki ilk hamle yakında yapılacak.

1958'den bu yana Dünya'nın uzaya açılan kapısı konumundaki NASA, gezegenimiz için potansiyel tehlike arz eden cisimleri rotasından çıkarmak için başlattığı DART görevi için geri sayıma geçti. Ajans; bu kapsamda önümüzdeki aylarda Dart uzay aracını Dimorphos adlı dev asteroidle çarpıştırmak için son dokunuşlarını yapıyor.

NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor!

NASA uzay aracı, asteroide 23.000 km/s hızla çarpacak

NASA'nın yakın gelecekte gezegenimize büyük bir asteroitin çarpmasından endişe duyulması nedeniyle başlattığı DART görevi, toplamda 325 milyon dolarlık bütçeyle geçen yıl hayata geçti. Ajans; bu noktada kasım ayının sonlarında Dart aracını uzaya fırlattı.

NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak!

NASA, bununla birlikte ilerleyen dönemlerde Dünya'ya çarpması durumunda kıta çapında bir tahribata neden olabilecek tehditlere karşı önceden tedbir almak için bir yapay çarpışma planı hazırladı. Bu kapsamda Dart uzay aracının 23.000 km/s hızla belirlenen Dimorphos asteroidine çarpması için heyecanlı bekleyiş başladı.

Ajansın buradaki asıl amacı asteroidi imha etmek değil, aksine rotasını değiştirmek diyebiliriz. Bunun dışında çarpışmanın etkisi, 11 milyon km uzaklıkta, yani yeryüzünde bulunan teleskoplar aracılığıyla gözlemlenebilecek.

NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak!

DART projesinin fikrini ortaya atan Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nın baş bilimcisi Andy Cheng ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

20 yıldır düşündüğümüz bir şeyin gerçekleşmesi çok heyecan verici, bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.

Projenin asıl amacını biraz daha açacak olursak; Dimorphos'un büyüklüğündeki cisimler oldukça tehlikeli. Çünkü patlama oluşturabilir, nüfuslu alanları harap edebilir ve on binlerce can kaybına yol açabilir. Çapı 300 metreden büyük olan asteroitler kıta çapında yıkıma neden olabilirken, 1 kilometreden büyük olanlar dünya çapında etkili olacaktır. Bu nedenle söz konusu görev, potansiyel tehlikelere karşı önlem almada büyük önem arz ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor! NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor! İnsanların Mars'a ne zaman gideceği belli oldu! Sandığınızdan daha erken olabilir İnsanların Mars'a ne zaman gideceği belli oldu! Sandığınızdan daha erken olabilir

Ajans, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak! - Son Dakika


Son Dakika
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere: 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
20:21 Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Temmuz ayında dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz
20:17 Fernando Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? Uruguaylı kaleci son kararını verdi
20:15 Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar hakkında çok net konuştu: Göndermeye hiçbirinizin gücü yetmez
20:14 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Ünal Üstel'e verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 22:36:21. #1.12#
SON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement