NASA'nın uzay aracı Dünya'yı korumak için dev asteroide çarpacak! - Son Dakika

1958'den bu yana Dünya'nın uzaya açılan kapısı konumundaki NASA, gezegenimiz için potansiyel tehlike arz eden cisimleri rotasından çıkarmak için başlattığı DART görevi için geri sayıma geçti. Ajans; bu kapsamda önümüzdeki aylarda Dart uzay aracını Dimorphos adlı dev asteroidle çarpıştırmak için son dokunuşlarını yapıyor.

NASA, keşfedilen en ilginç asteroide gitmeye hazırlanıyor!

NASA uzay aracı, asteroide 23.000 km/s hızla çarpacak

NASA'nın yakın gelecekte gezegenimize büyük bir asteroitin çarpmasından endişe duyulması nedeniyle başlattığı DART görevi, toplamda 325 milyon dolarlık bütçeyle geçen yıl hayata geçti. Ajans; bu noktada kasım ayının sonlarında Dart aracını uzaya fırlattı.

NASA, bununla birlikte ilerleyen dönemlerde Dünya'ya çarpması durumunda kıta çapında bir tahribata neden olabilecek tehditlere karşı önceden tedbir almak için bir yapay çarpışma planı hazırladı. Bu kapsamda Dart uzay aracının 23.000 km/s hızla belirlenen Dimorphos asteroidine çarpması için heyecanlı bekleyiş başladı.

Ajansın buradaki asıl amacı asteroidi imha etmek değil, aksine rotasını değiştirmek diyebiliriz. Bunun dışında çarpışmanın etkisi, 11 milyon km uzaklıkta, yani yeryüzünde bulunan teleskoplar aracılığıyla gözlemlenebilecek.

DART projesinin fikrini ortaya atan Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nın baş bilimcisi Andy Cheng ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

20 yıldır düşündüğümüz bir şeyin gerçekleşmesi çok heyecan verici, bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.

Projenin asıl amacını biraz daha açacak olursak; Dimorphos'un büyüklüğündeki cisimler oldukça tehlikeli. Çünkü patlama oluşturabilir, nüfuslu alanları harap edebilir ve on binlerce can kaybına yol açabilir. Çapı 300 metreden büyük olan asteroitler kıta çapında yıkıma neden olabilirken, 1 kilometreden büyük olanlar dünya çapında etkili olacaktır. Bu nedenle söz konusu görev, potansiyel tehlikelere karşı önlem almada büyük önem arz ediyor.

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