Son Dakika Haberleri: Nasa'nın Yeni Roketi, Ay Görevi İçin 2023'ü Bekleyecek Gibi Görünüyor

Nasa'nın Yeni Roketi, Ay Görevi İçin 2023'ü Bekleyecek Gibi Görünüyor

6 dakika önce

NASA'nın yeni roketinin Ay görevi, ajansın ticari roketlerle ilgili vereceği karar bağlı.

Nasa'nın Yeni Roketi, Ay Görevi İçin 2023'ü Bekleyecek Gibi Görünüyor, System.String[]
NASA'nın üst düzey bir yöneticisinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre uzay ajansının yeni dev roketi, önümüzdeki sene gerçekleştirilecek olan Ay görevine hazır olamayacak. Yönetici Jim Bridenstine, Haziran 2020'deki fırlatma tarihini değiştirmemek için ticari roketlere geçiş yapmayı düşündüklerini söyledi.



Bridenstine'ın söylediğine göre iki özel rokete ihtiyaç olacak. Bu roketlerden biri, Orion kapsülünü bir üst seviyeye taşımak için kullanılacak. Orion, Ay'a iniş yapmadan önce ilk aşamada Dünya'nın yörüngesinde bir üst aşamaya yerleşmek zorunda.

NASA'nın SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) kritik bir öneme sahip. Şu an için Orion'un yörüngedeki herhangi bir şeyle yörüngeye yerleşme yeteneği bulunmuyor. Bridenstine'a göre bu donanım, önümüzdeki sene ile bu sene arasında tamamlanası gerekiyor.

NASA, 50 yıl önce Apollo'nun yaptığının tam tersi olarak sürdürülebilir bir Ay programı üzerine çalışıyor. Ajansın asıl hedefi, Ay görevleri için Ay'ın yörüngesine yakın bir merkez oluşturmak.




Bridenstine, NASA'nın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ticari roketler konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Eğer ki NASA, ticari roketleri seçerse SLS, uzay ajansının ikinci görevi olacak ve 2023'e ertelenecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:30 

NASA, Teknoloji
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