NASA, Orion uzay aracını test etti
1 saat önce
NASA, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan Orion uzay aracının acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistemi test edildi.
NASA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:27
, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan Orion uzay aracının acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistemi test edildi.
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