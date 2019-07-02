Son Dakika Haberleri: NASA, Orion uzay aracını test etti
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NASA, Orion uzay aracını test etti

1 saat önce

NASA, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan Orion uzay aracının acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistemi test edildi.

NASA, Orion uzay aracını test etti, System.String[]
NASA, gelecekteki Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan Orion uzay aracının acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistemi test edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:27 
NASA, Ekonomi
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