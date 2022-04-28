NASA, Perseverance aracını Mars'a indiren paraşütün kalıntılarını görüntüledi - Son Dakika

NEW ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'taki keşif helikopteri Ingenuity, Perseverance keşif aracının kızıl gezegene inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntılarını görüntüledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Perseverance keşif aracının bir parçası olan Ingenuity helikopterinin çektiği görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Perseverance keşif aracının Mars'a inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntıları yer alıyor.

Açıklamada, paraşütün parçalarının sağlam olduğu belirtildi.

Şubat 2021'de gerçekleşen iniş sırasında, yükünü çok yumuşak bir inişle bırakan paraşütün yaklaşık 125 kilometre hızla Mars yüzeyine çarptığı bilgisi paylaşıldı.

NASA, görüntülerin analizinin Mars'a gelecekteki görevler için fikir sağlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.