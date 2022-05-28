NASA, rekor kıran uçuş videosunu paylaştı!

NASA, elde ettiği başarılara bir yenisini ekliyor. Uzay ajansının Mars helikopteri Ingenuity, 25. uçuşuyla bir rekor elde etti. NASA, Ingenuity'nin rekor kıran bu uçuşuyla ilgili bir video paylaştı. Gerçekleşen bu uçuş, bugüne kadarki en uzun ve en hızlı uçuş olmasıyla dikkatleri çekti.

Ingenuity, saatte 12 mil hızla 704 metre mesafe kat etti

Şu anda 29. uçuşuna hazırlanan Ingenuity Mars helikopterinin, siyah-beyaz navigasyon kamerası, rekor kıran uçuşun görüntüsü ortaya çıktı. NASA'nın jet uçağından Ingenuity ekibi başkanı Teddy Tzanetos uçuşla ilgili, "Rekor kıran uçuşumuz için, Ingenuity'nin aşağıya bakan navigasyon kamerası bize Mars yüzeyinin 33 fit üzerinde saatte 12 mil hızla süzülmenin nasıl bir his olduğuna dair nefes kesici bir his verdi." dedi.

Videonun ilk karesi, uçuştan yaklaşık bir saniye sonrasında başlıyor. 33 fit (10 metre) yüksekliğe ulaştıktan sonra, helikopter güneybatıya yükselerek maksimum hızına üç saniyeden kısa sürede ulaşıyor. Son olarak, iyi bir iniş noktası sağlayan düz ve özelliksiz arazide görünüyor.

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Navigasyon kamerası, helikopter yüzeyden 1 metre yükseklikte olduğunda devre dışı bırakılacak şekilde programlandı. Bu, kalkış ve iniş sırasında oluşan tozun, navigasyon sistemini etkilememesi için yardımcı oluyor. Ayrıca helikopterin güç durumuna girmesinden sonra görev denetçileri Ingenuity ile iletişimi kaybetti.

19 inç yüksekliğindeki helikopter, gezegenleri keşfetmenin yen bir yolu olarak tasarlandı. Bunun yanı sıra Mars üzerinde 28 uçuş gerçekleştirmesiyle de beklentileri karşıladı. Orijinal plana göre yalnızca beş uçuş hedefi yer alıyordu.

Perseverance'a yardımcı olmak için gönderilmiş olan Ingenuity, kendini 25. uçuşunda kanıtladı. Helikopter şimdi, altı lityum pilini şarj etmek için güneşten yeterli enerjiyi almaya hazırlanıyor. NASA rekor uçuş sonrasında ekip, sıradaki uçuşu dört gözle bekliyor.

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