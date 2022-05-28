NASA, rekor kıran uçuş videosunu paylaştı! - Son Dakika
Üye Girişi

NASA, rekor kıran uçuş videosunu paylaştı!

28.05.2022 22:38
NASA, rekor kıran uçuş videosunu paylaştı!

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, 25. uçuşuyla rekor kırdı. Uzay ajansı, rekor uçuşa ait bir video daha paylaştı.

NASA, elde ettiği başarılara bir yenisini ekliyor. Uzay ajansının Mars helikopteri Ingenuity, 25. uçuşuyla bir rekor elde etti. NASA, Ingenuity'nin rekor kıran bu uçuşuyla ilgili bir video paylaştı. Gerçekleşen bu uçuş, bugüne kadarki en uzun ve en hızlı uçuş olmasıyla dikkatleri çekti.

Ingenuity, saatte 12 mil hızla 704 metre mesafe kat etti

Şu anda 29. uçuşuna hazırlanan Ingenuity Mars helikopterinin, siyah-beyaz navigasyon kamerası, rekor kıran uçuşun görüntüsü ortaya çıktı. NASA'nın jet uçağından Ingenuity ekibi başkanı Teddy Tzanetos uçuşla ilgili, "Rekor kıran uçuşumuz için, Ingenuity'nin aşağıya bakan navigasyon kamerası bize Mars yüzeyinin 33 fit üzerinde saatte 12 mil hızla süzülmenin nasıl bir his olduğuna dair nefes kesici bir his verdi." dedi.

Videonun ilk karesi, uçuştan yaklaşık bir saniye sonrasında başlıyor. 33 fit (10 metre) yüksekliğe ulaştıktan sonra, helikopter güneybatıya yükselerek maksimum hızına üç saniyeden kısa sürede ulaşıyor. Son olarak, iyi bir iniş noktası sağlayan düz ve özelliksiz arazide görünüyor.

NASA, uzaydaki Voyager 1'den gizemli mesajlar alıyor!

Navigasyon kamerası, helikopter yüzeyden 1 metre yükseklikte olduğunda devre dışı bırakılacak şekilde programlandı. Bu, kalkış ve iniş sırasında oluşan tozun, navigasyon sistemini etkilememesi için yardımcı oluyor. Ayrıca helikopterin güç durumuna girmesinden sonra görev denetçileri Ingenuity ile iletişimi kaybetti.

19 inç yüksekliğindeki helikopter, gezegenleri keşfetmenin yen bir yolu olarak tasarlandı. Bunun yanı sıra Mars üzerinde 28 uçuş gerçekleştirmesiyle de beklentileri karşıladı. Orijinal plana göre yalnızca beş uçuş hedefi yer alıyordu.

NASA, rekor kıran uçuş videosunu paylaştı!

Perseverance'a yardımcı olmak için gönderilmiş olan Ingenuity, kendini 25. uçuşunda kanıtladı. Helikopter şimdi, altı lityum pilini şarj etmek için güneşten yeterli enerjiyi almaya hazırlanıyor. NASA rekor uçuş sonrasında ekip, sıradaki uçuşu dört gözle bekliyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
500
James Webb, lavlarla kaplı gezegene gözünü dikti! James Webb, lavlarla kaplı gezegene gözünü dikti! Boeing Starliner okyanus yerine karaya indi: ABD tarihinde bir ilk! Boeing Starliner okyanus yerine karaya indi: ABD tarihinde bir ilk!
Kaynak: Shiftdelete

Navigasyon, Uzay, Mars, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA, rekor kıran uçuş videosunu paylaştı! - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 22:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: NASA, rekor kıran uçuş videosunu paylaştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement