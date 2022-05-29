Uzay hakkında bilgi edinmekle ilgileniyorsanız, Kara Delikler hakkında bir çok bilgi duymuş olmalısınız. Kara Delikler şimdiye kadar en büyük gizemini koruyan yerlerden biri olarak ortaya çıkıyor.

Yerçekimi kuvvetinin o kadar büyük olduğu söylenir ki, herhangi bir gezegeni, hatta tüm bir galaksiyi bile yutabilir! Kara delikten hiçbir şeyin geçemeyeceği söylenir.

NASA kara delikler hakkında bilgi sahibi olmak için çok uzağa gitmemize gerek olmadığını, kendi galaksimiz Samanyolu'nda bir Kara Delik bulunduğunu söyledi. NASA, Galaksimizde Güneş benzeri milyonlarca cisim içeren Yay A adlı bir Kara Delik olduğunu söyledi. NASA, bunda 4 milyona kadar güneş olabileceğini bile tahmin etti.

NASA, Samanyolu Galaksisinde Süper Kara Delik Buldu

Kara Deliklerin süper yerçekimi bölgeleri olduğu bilinmektedir. Gücü o kadar büyüktür ki, onunla temas eden her şeyi kendine çeker. Bunun nedeninin yerçekimi ilkesi olduğuna inanılmaktadır. Buna göre, evrendeki bir nesne ne kadar büyükse, yerçekimi kuvveti o kadar büyük olacaktır. Böyle bir durumda NASA, Yay A'da 40 lakh'tan fazla güneş olabileceğini söylediğinde, çekim kuvvetinin ne kadar yüksek olacağını tahmin edebilirsiniz.

Bir Kara Deliğin enerjisinin o kadar yüksek olduğu söylenir ki, uydularıyla birlikte en büyük gezegenleri içine çekebilir.

Daha basit anlatmak gerekirse Kara Delikler için hiçbir fizik kanunu işlemez.

Şu anda NASA'nın bu haberi şok edici. Galaksimizde yeni Kara Deliklerin keşfi, onları tekrar merak etmemize neden oluyor. Bilim insanları Kara Deliklerin sırlarını yeniden öğrenmek için araştırmalara başladılar. Belki ilerleyen zamanlarda bu Kara Delikler hakkında NASA'dan daha da şok edici bilgiler alacaksınız.