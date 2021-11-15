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NASA Space Adventure Sergisi için geri sayım başladı - Son Dakika

NASA Space Adventure Sergisi için geri sayım başladı

15.11.2021 11:01
NASA Space Adventure Sergisi için geri sayım başladı

Yeni nesil uzay sergisi NASA Space Adventure, 22 Kasım'dan itibaren Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak.

Yeni nesil uzay sergisi NASA Space Adventure, 22 Kasım'dan itibaren Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak.

Hupalupa EXPO açıklamasına göre, Hupalupa EXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan sergi, 22 Kasım'dan itibaren uzaya tanıklık etmeye davet ediyor. Biletleri, Biletix ve Mobilet'ten çevrim içi ya da Metropol İstanbul AVM, NASA Uzay Sergi Girişi'nde yer alan bilet gişelerinden temin edilebilen sergide, NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde eser yer alıyor.

Uzay çalışmalarına yön veren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Space Adventure Sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunarken ziyaretçilerini, evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Space Adventure Sergisi'nde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor. Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

Sergide, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli de bulunuyor. Space X, eylül ayında Dragon kapsülüyle ilk ticari uzay yolculuğunu yapmıştı. Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Space Adventure, atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi vadediyor.

NASA Space Adventure Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboatuvarı (USTLL), CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor.

Münir Karaloğlu, Kasım, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA Space Adventure Sergisi için geri sayım başladı - Son Dakika


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