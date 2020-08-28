NASA, Star Wars'un uzay aracına benzer bir galaksi keşfetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, Star Wars'ta yer alan TIE savaşçısına benzer bir galaksi keşfetti.

NASA teleskopları 500 milyon ışık yılı uzaklıkta, Star Wars'ta yer alan TIE savaşçısına benzer bir galaksi keşfetti. ABD'nin Indiana eyaletinde yer alan Purdue Üniversitesi'nden Matthew Lister, "Farklı radyo frekanslarında görünmesi, aktif galaksilerin on yıllık zaman ölçeklerinde nasıl çarpıcı biçimde değişebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oldu" ifadesini kullandı.