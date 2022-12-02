Mars'ta şaşkınlık yaratan görüntü! Heykele benzeyen cisim merak uyandırdı - Son Dakika
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Mars'ta şaşkınlık yaratan görüntü! Heykele benzeyen cisim merak uyandırdı

02.12.2022 14:15

NASA tarafından paylaşılan bir görüntü komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. Gezegendeki dağlık bir alanı gösteren fotoğraftaki heykele benzer taşın, Mars'ta antik medeniyetin geride bıraktığı kalıntı olduğu iddia edildi.

Kendisini UFO avcısı olarak tanımlayanScott C.Waring, Kızıl Gezegen fotoğraflarından birine ilişkin ilginç bir iddiada bulundu. NASA'nın Mars'tan paylaştığı bir fotoğraf üzerine Scott, görüntüyü inceledikten sonra gözleri, burnu, ağzı ve tacı ya da şapkası varmış gibi görünen ve devrilmiş gibi görünen bir kaya gördü.

SÜRÜNGEN HAYVANIN YÜZÜNDEN İLHAM ALINMIŞ

Komplo teorisyeni görünen yüzün insansı olmadığını daha çok sürüngen bir hayvanın yüzüne benzediğini ileri sürdü. Scott'ın bu düşüncesi Mars'ın bir zamanlar yüzeyinin suyla kaplı olduğunu tasdikler nitelikteydi.

Mars'ta ilginç görüntü! Devrilmiş heykele benzeyen cisim merak uyandırdı

KAPI TEORİSİ ÇÜRÜMÜŞTÜ

Scott C.Waring, bu heykelin gezegendeki antik medeniyetin geride bıraktığı parçalardan biri olabileceğini düşündü. Mayıs ayında Waring, NASA gezgini Curiosity'nin insan yapımı bir kapıya benzeyen bir görüntü yakalamasının ardından "Uzaylıların bir zamanlar Mars'ta yaşadığına dair %100 kanıt" başlığıyla video paylaştı. Ancak videodaki kapı görüntüsünün, sadece büyütülmüş küçük bir delikten ibaret olduğu ortaya çıktı.

Mars'ta ilginç görüntü! Devrilmiş heykele benzeyen cisim merak uyandırdı
YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Hahaa kedidie kedi. Sacma sapan bi haber. Daha uzay aracini dogru durust piste indiremeyip her defasinda denize dusurenlerin haberi bu Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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NASA, Teknoloji, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mars'ta şaşkınlık yaratan görüntü! Heykele benzeyen cisim merak uyandırdı - Son Dakika
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