NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na kiralık oda-ofis modülleri ekletecek

NASA'nın işbirliği yaptığı 'Axiom Space' isimli şirket ortak çalışma ve yaşam alanı konseptini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.



NASA'nın planları doğrultusunda şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kiralanabilir ilk modülü ekleyecek. Farklı ülkelere, özel şirketlere ve varlıklı turistlere yerçekimsiz ortamda çalışma, araştırma yapma ve kalma imkanı verecek olan kiralık uzay odalarına yoğun talep olacağı düşünülüyor.