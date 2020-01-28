NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na kiralık oda-ofis modülleri ekletecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na kiralık oda-ofis modülleri ekletecek - Son Dakika Dünya

NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na kiralık oda-ofis modülleri ekletecek

6 saat önce

NASA'nın planları doğrultusunda şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kiralanabilir ilk modülü ekleyecek. Farklı ülkelere ve özel şirketlere yerçekimsiz ortamda çalışma, araştırma yapma ve kalma imkanı verecek olan kiralık uzay odalarına yoğun talep olacağı düşünülüyor.

NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na kiralık oda-ofis modülleri ekletecek, System.String[]

NASA'nın işbirliği yaptığı 'Axiom Space' isimli şirket ortak çalışma ve yaşam alanı konseptini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.


NASA'nın planları doğrultusunda şirket Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kiralanabilir ilk modülü ekleyecek. Farklı ülkelere, özel şirketlere ve varlıklı turistlere yerçekimsiz ortamda çalışma, araştırma yapma ve kalma imkanı verecek olan kiralık uzay odalarına yoğun talep olacağı düşünülüyor.

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NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:16 
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