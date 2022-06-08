NASA uyardı: Mega gök taşı yaklaşıyor! - Son Dakika
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NASA uyardı: Mega gök taşı yaklaşıyor!

08.06.2022 14:12
NASA uyardı: Mega gök taşı yaklaşıyor!

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gök taşıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre mega gök taşı Dünya'ya yaklaşmaya başladı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), her alanda olduğu gibi gök cisimleriyle ilgili de çeşitli araştırmalar yapıyor. Sonrasında ise uyarılarda bulunuyor. Son haberlere göre NASA, mavi balinanın üç katı büyüklüğünde bir gök taşıyla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre devasa gök taşı, önümüzdeki günlerde Dünya'nın yanından geçecek.

NASA, gök taşının tehlike oluşturmayacağını söylüyor

NASA, gök taşlarıyla ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda duruma göre bir uyarı yapıyor. Bu uyarının öncesinde ise çeşitli araştırmalar yer alıyor. ABD uzay ajansı NASA'nın açıklamasına göre, 2021 GT2 isimli gök taşı, 6 Haziran Pazartesi günü Dünya'ya yaklaşmaya başladı.

NASA uyardı: Mega gök taşı yaklaşıyor!

İddiaya göre, 90 metre genişliğinde olan bu gök taşı, Dünya üzerinde hasara neden olabilir. Daha öncesinde yaşanan benzer durumların sonucu ise birçok kişiyi korkutuyor. Ancak, NASA bu yaklaşmanın tehlikeli olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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NASA ise gök cisminin herhangi bir tehlike oluşturmayacağını belirtti. Uzay ajansına göre gök cismi, Dünya'nın yakınından geçerek uzaklaşacak. NASA genel olarak 150 metreden büyük olan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafedeki nesneleri "potansiyel bir tehlike" olarak görüyor.

Bu duruma benzer bir olay 2013'te gerçekleşti. Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine 17 metre çapındaki gök taşının düşmesi, bir bomba etkisi yarattı. Bölgenin 15-20 kilometre üzerinde gerçekleşen bu düşme, bir şok dalgasına neden oldu. Ayrıca bu patlamada binaların hasar görmesinin yanı sıra 1500 kişi de yaralandı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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