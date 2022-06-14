NASA uyardı: SpaceX'in Starship roketinden endişeliyiz - Son Dakika
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NASA uyardı: SpaceX'in Starship roketinden endişeliyiz

14.06.2022 09:41
NASA uyardı: SpaceX'in Starship roketinden endişeliyiz

Starship için fırlatma izni almak isteyen SpaceX'e ilk engel NASA'dan geldi. NASA, Starship'in fırlatma sahasını çökertmesinden korkuyor.

Cargo Dragon kapsülünü ISS'e gönderemeyen uzay şirketi SpaceX'in önüne yeni bir engel daha çıktı. NASA'dan gelen açıklamaya göre, Starship roketi "hayati derecede önemli" fırlatma rampasına zarar verebilir.

NASA: SpaceX'in Starship roketi fırlatma rampasını patlatabilir

SpaceX, Teksas'taki roket fırlatma ve test geliştirme sahasına alternatif olarak Cape Canaveral, Florida'daki alanı kullanmak istiyor. Uzun süre boyunca incelemeden geçen SpaceX, Starship için fırlatma rampası hazırlıklarına hız kazandırdı.

SpaceX bu sefer başaramadı: NASA fırlatışı iptal oldu

NASA'nın endişeleri ise azalmış değil. Uzay ajansı, Starship fırlatışının, Florida'daki fırlatma rampasına hasar vermeyeceğine dair güvence istedi. Fakat SpaceX tarafından NASA'nın endişelerini gidermeye yönelik sunulan tekliflerinin onaylanması aylarca sürebilir.

NASA uyardı: SpaceX'in Starship roketinden endişeliyiz

SpaceX şu anda Launch Complex 39A adlı Florida tesislerinden birinde fırlatma yapma iznine sahip. Ancak bu rampada sadece Crew Dragon kapsülünü uçurabiliyor (Crew Dragon, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonuna götüren bir araç).

SpaceX ise ABD astronotlarını, Florida'daki bu rampadan Starship ile fırlatmak istiyor. Ancak şirketin bu isteği hem NASA'nın endişeleri hem de aylarca sürecek onay incelemeleriyle karşı karşıya.

NASA tarafından yapılan açıklamada, Florida'daki fırlatma alanının hasar görmesi, ABD astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna göndermenin tek yolunu engelleyebilir. NASA'nın Uzay Operasyonları Başkanı Kathy Lueders şunları söyledi:

"SpaceX'in ilk uçuşlarından birinde olduğu gibi Starship için başarısızlık yaşarsak, bunun Launch Complex 39A için oldukça yıkıcı olacağını biliyoruz."

NASA uyardı: SpaceX'in Starship roketinden endişeliyiz

Ayrıca bir süre önce SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na başlatmayı planladığı kargo uçuşu, Dragon kapsülündeki dev hata sonrasında iptal edilmişti. SpaceX, Dragon kapsülünde sızıntı sorunları yaşadığını açıklamıştı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NASA, Starship endişesinde haklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!

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Kaynak: Shiftdelete

Florida, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NASA uyardı: SpaceX'in Starship roketinden endişeliyiz - Son Dakika

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