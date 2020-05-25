NASA uzay çalışmaları için 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor - Son Dakika

NASA uzay çalışmaları için 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars ve Ay görevlendirilmek üzere sekiz ay sosyal izolasyon çalışmalarında bulunacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu.

NASA uzay çalışmaları için 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor, System.String[]

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars ve Ay görevlendirilmek üzere sekiz ay sosyal izolasyon çalışmalarında bulunacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok sektörde olduğu gibi uzay araştırmalarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) sekiz aylık sosyal izolasyonda kalacak kişilerin astronotların Mars görevlerinde karışılacakları çevresel faktörleri deneyimleyecek. Rusya'daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusya'yı akıcı konuşmaları bekleniyor. Aranan kriterler arasında adayların akademik derecesi olması ve askeri eğitimlerinin bulunması gerekiyor. Göreve seçilecek kişilerin, uzay mekiği ortamında yaşayarak gelecekteki uzay görevlerinde karşılaşılacak durumları deneyimlemeleri bekleniyor.

Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti. NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edeceklerini belirtti.


Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 11:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya NASA uzay çalışmaları için 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor - Son Dakika Dünya

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