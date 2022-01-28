Nasa, 'Uzay Mönü'süyle İlgili Fikir Arıyor: Ödül 1 Milyon Dolar - Son Dakika

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, uzun Mars yolculuğunda astronotların düzgün beslenebilmesi için bir fikir yarışması başlattı. Ödül de tam 1 milyon dolar.

1 yıl süreceği düşünülen Mars'a yolculukta astronotlar nasıl beslenecek? İlginç bir fikriniz varsa NASA'ya yazın.

'Önerilecek mönü'deki yiyeceklerin lezzetli, dayanıklı ve minimum ürünle yapılıyor olmasının yanısıra "geriye de çok az çöp" çıkması gerekiyor.

NASA yarışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ay'a düşünülen seyahatlerde, aynen Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan seyahatlerde olduğu gibi paket yiyecekler kullanılacak. Ancak Mars yolunda, yolculuk süresi uzun. Bu nedenle bir 'yemek sistemi' kurulması gerekiyor."

3D PİZZA YAPMAK!

Çeşitli fikirler şimdiden ortaya atıldı… "Mantar ve çeşitli yeşillikler üretilsin…" "Astronotlar kültürü yapılmış et hücreleri geliştirsin…"

BeeHex adlı bir firma 3D pizza yapımını önerirken, Air Company adlı bir şirket de 'uzay proteini' üretmenin peşinde…

NASA'nın Uzay Teknolojileri Görev Başkan Yardımcısı Jim Reuter tüm Dünya'lılara fikirlerinizi gönderin diyor: "Yiyecek teknolojilerinin sınırlarını zorlamak, gelecekteki uzay kaşiflerinin sağlıklı olmalarını sağlayacak."