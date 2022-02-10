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NASA Uzay Sergisi 13 Mart'a kadar uzatıldı - Son Dakika

NASA Uzay Sergisi 13 Mart'a kadar uzatıldı

10.02.2022 12:07
NASA Uzay Sergisi 13 Mart'a kadar uzatıldı

HUPALUPAEXPO tarafından Türkiye'ye getirilen ve 8 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiği NASA Uzay Sergisi, 13 Mart'a kadar uzatıldı.

HUPALUPAEXPO tarafından Türkiye'ye getirilen ve 8 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiği NASA Uzay Sergisi, 13 Mart'a kadar uzatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi, yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Ziyarete açıldığı 8 Aralık tarihinden itibaren yaklaşık 100 bin kişi tarafından gezilen dünyanın en büyük gezici uzay sergisi, 13 Mart tarihine kadar gezilebilecek.

Sadece çocukların değil, büyüklerin de ilgisini çeken, bilgisini tazeleyen ve eğlendiren NASA Uzay Sergisi'nde NASA'nın uzay görevlerine tanıklık etmiş kıyafetler, yiyecekler, yazılı materyallerden oluşan 200 parça, gerçek Ay taşı, aralarında Saturn V'in de olduğu roketlerin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri görülebiliyor.

Rehberler eşliğinde insanoğlunun uzay yolculuğunun tüm hikayesinin anlatıldığı serginin bir de VR alanı bulunuyor. Ziyaretçiler VR alanında bir astronot veya kozmonotun yaşayabileceği uzay deneyimini yaşıyor.

MULTI-AXIS TRAINER, uzayda meydana gelebilecek bir dönüşü simüle ediyor. Özgürlüğün 5 Derecesi simülatörü, altı serbestlik derecesinden beşiyle mekanın sürtünmesiz ortamındaki hareketini taklit ediyor. Yerçekimi Koltuğu, Ay'daymış hissi veriyor. F18 Pilot Simülatörü, saatte 2.000 km hızla uçan bir F18'in kontrolünü size bırakıyor. Mars simülatöründe ziyaretçiler, astronotların manevra kabiliyetini deneyimleyebiliyor ve bu koşullar için yürüyüş değişikliklerini inceleyebiliyor.

Serginin biletleri, Biletix ve Mobilet'ten online ya da Metropol İstanbul, NASA Uzay Sergisi girişinde yer alan bilet gişelerinden satın alınabiliyor.

NASA Uzay Sergisi bilet fiyatları hafta arası 90 lira tam, 75 lira indirimli; hafta sonları 120 lira tam, 100 lira indirimli olarak belirlendi.

NASA Uzay Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTLL), Bilsem, CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor.

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Münir Karaloğlu, Mart, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NASA Uzay Sergisi 13 Mart'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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