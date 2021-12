NASA Uzay Sergisi İstanbul'da kapılarını açtı - Son Dakika

Dört yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye'ye HUPALUPAEXPO tarafından getirilen NASA Uzay Sergisi, Metropol İstanbul'da ziyarete açıldı.

HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 m2 büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde parçanın yer aldığı sergi, uzaya, gezegenlere, Ay'a, astronot ve kozmonotlara ait ne varsa görmek, dokunmak, izlemek isteyen ziyaretçilere gerçek bir deneyim yaşatacak.

NASA'nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunarken, ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay Taşı'nın da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

"4 yılda 12 ülkede milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi"

Sergide, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship' in prototip modeli de bulunuyor. Space X, eylül ayında Dragon kapsülüyle ilk sivil yolculu uzay uçuşunu yapmıştı. Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Uzay Sergisi, atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi vadediyor.

Programda konuşan HUPALUPA İcra Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül, "Bu heyecan verici sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi'nde uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor. Serginin her yastan meraklısına gerçek bir uzay deneyimi yaşatacağını umuyoruz." dedi.

Şengül, HUPALUPA'nın her yaştan misafiri, yeni nesil eğlence anlayışıyla buluşturan Türkiye'nin en kapsamlı aile eğlence merkezi olduğunu belirterek, "HUPALUPAEXPO'yu ise uluslararası ölçekte projeleri ülkemizde buluşturan yeni oluşumumuz olarak tanımlayabilirim. Bugün HUPALUPAEXPO'nun en yeni projesi olan son 4 yılda 12 ülkede milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi'nin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Uzayın bilinmeyen yüzüne ışık tutan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı hepimizin bildiği adıyla NASA bu muhteşem sergiyle bizleri uzayda macera dolu bir yolculuğa çıkartıyor. NASA Uzay Sergisi'nde karşınıza çıkacak her detay yediden yetmişe herkesi bu gizemli dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla buluşturacak. Serginin her metrekaresinde uzayın derinliklerine biraz daha yaklaşacak hem görsel hem de deneyimsel alanların keyfini çıkaracağız." şeklinde konuştu.

"Sorgulayabilen ve araştırabilen gençlere ihtiyacımız var"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özener de İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin serginin ana destekçilerinden biri olduğunu anımsatarak, "Çocuklarımızı, bundan 10 yıl sonrasında bile hangi mesleklerde çalışacağını bilmediğimiz bir geleceğe hazırlıyoruz. 2030'da Mars'ta kolonileşmeye başlanmasının artık bir hayal olmaktan çıkan haberlerini sıklıkla duyuyoruz. Bu planlarda bizim yetiştireceğimiz çocukların da yer almasını sağlamak için önce onlarla birlikte hayal kuruyor, bu hayalleri gerçekleştirmek için bugünden geleceğin teknolojisine ayak uyduracak, soran-sorgulayan, araştıran ve bilimsel düşünceyi benimseyen bireyler yetiştiriyoruz. İşte bu gelecek hayallerinden milletçe payımızı alabilmek için öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen gençlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kolejin eğitim anlayışına da değinen Özener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji her zaman bilimin gösterdiği yolda ilerlemeyi bir görev addetmiştir. Küçük yaşlardan itibaren öğrencilerine bu anlayışı aşılayacak bir eğitim vermeye de devam edecektir. Okulumuz, bilimin yalnızca fizik, kimya, biyoloji gibi temel dallarını değil, yazılım, yapay zeka, sanal gerçeklik ve uzay gibi günümüzde çok önemli hale gelmiş alanlarını da her zaman hem öğrenciler hem de yetişkinler ile buluşturmayı önemsemektedir.

Öğrencilerimizi bu anlayışla küçük yaşlardan itibaren astronomi sınıfları ve sanal gerçeklik konulu dersler ile buluşturmaktayız. Bugün de bu misyonu geniş ölçekte karşılayacak olan NASA Sergisi'nin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle projelerin yalnızca bilgilendirme değil, bilimsel merak ve analitik düşünmeyi de ateşleyebilme potansiyelinin farkındayız. Bu değerli sergi süresince İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne ait Doğa Space Shuttle alanında öğrencilerimizle hem eğlenecek hem de merak uyandıracak etkinlikler yapacağız."

Doğa Space Shuttle alanı ile ilgil bilgi veren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kodlama ve Robotik Bölüm Başkanı Muammer Özkan ise, "Etkinlik alanımızda üç farklı etkinlik grubumuz var. Burada öncelikli olarak Minecraft'ta düzenlenmiş olan uluslararası uzay istasyonunun içerisinde dolaşma şansımız var. Öğrencilerimize dijital ortamda bu imkanı sunuyoruz. Onun dışında etkinliğimizin sağ tarafında görünen alanda ise Mars yüzeyinde farklı görevler tanımladığımız bir Mars kampüsümüzü canlandırıyoruz. Bu kampüs için gerekli olan materyalleri Mars yüzeyinden topluyoruz. Sol taraftaki etkinlik alanımızda ise dünyadan Mars'a yolculuğu simüle ediyoruz." açıklamasında bulundu.