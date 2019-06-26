Son Dakika Haberleri: NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı
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NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı

1 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya fırlattı.

NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı, System.String[]
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya fırlattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:43 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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