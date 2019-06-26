NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı
1 saat önce
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya fırlattı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya fırlattı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:43
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