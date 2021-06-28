Nasa Uzayda 3d Yazıcıdan Organ Üretmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Mars'a adım adım yaklaşıyoruz… Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA üç boyutlu yazıcı ile çıktı yapacağı yapay organ hazırlıyor.

Bu yeni teknoloji gelecekte astronotlara uzun uzay görevlerinde yardım etmenin yanı sıra şu an Dünya'da organ nakli bekleyen insanlara yapay organ da yapabilecek.

3D, nam-ı diğer, üç boyutlu yazıcılar teknolojik bir devrimin parçası. Bu devrimle evdeki mutfak aletlerine yedek parça, çocuklara oyuncak yapmakla oyalanırken birden diğer gezegenlerde hayat kurtarmaya yardım edecek ameliyatları mümkün kılacağını öğreniyoruz.

ORGAN NAKLİ İÇİN DEV ADIM

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın ilk insanlı Mars görevinin gerçekleşmesi 2030'larda beklenen bir olay. Milyarder Elon Musk, buna ek olarak 2050'lerde Kızıl Gezegen'de bir milyon insanın ikamet edeceğini söylemişti.

Malum bu gibi söylemler yaparken Ay ve Mars kolonilerinde gerekli sağlık hizmetleri ve tedaviler de düşünülmek zorunda. Bilim adamları kolları sıvayıp Dünya dışında çok işe yarayabilecek üç boyutlu insan organları ve diğer gerekli tıbbi tedavi yöntemler üzerinde gece gündüz çalışmaya çoktan başlamış bile.

NASA bu yıl yaptığı bir duyurusunda altı yıllık bir proje sonucunu açıkladığında ağzımız açık dinledik. Organ nakli için bir dev adım... Yarışmanın adı "Vascular Tissue Challenge" idi ve amacı "kalın, damarlı insan organ dokusu" üretmekti. Daha detaylı açıklamak gerekirse "laboratuvar ortamında canlı ortamdaki metabolik fonksiyonlarını 30 gün koruyabilen ve hayatta kalabilen bir doku yaratmaları" idi.

3D KARACİĞER DOKUSU!

Sonuç inanılmaz, bilim insanları hem 300 bin dolar ödülü hak eden hem de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda araştırmaları hareketlendirecek müthiş bir buluşla geldiler: 3D insan karaciğeri dokusu yaptılar.

Sentetik doku araştırmaları yeni sayılmaz, 2019'da astronot Christina Koch Techshot firması tarafından yapılmış bir araçla mikro yerçekimi ortamında organik doku çıktısı almıştı ve bu ileride ilk üç boyutlu sentetik insan kalbinin temel taşlarını attı diye tarihe geçebilir.

Laboratuvarda sentetik organ zaten onlarca yıl önce denenmeye başlandı ancak bazı bilim adamları az yerçekimli ortamlarda sentetik organ yaratmak daha kolay olabilir diye konuşmalara başlamış bile.

Techshot yöneticilerinden Rich Boling, bu teknoloji sayesinde özellikle Dünya üzerinde insanlara nasıl faydalı olunur konusunun da altını çizerek "Her ne kadar Dünya dışında görev fikriyle başlamış olsa da Dünya için önemli bir gelişme. Daha en başından bu işi şunun için yaptığımızı hissettik; mesela organ bağışlayanların sayısındaki azlık..."