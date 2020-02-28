NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen 'en büyük kara delik patlaması' yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen 'en büyük kara delik patlaması' yaşandı - Son Dakika Dünya

NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen 'en büyük kara delik patlaması' yaşandı

6 saat önce

NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen en büyük kara delik patlaması yaşandı. Patlamanın Dünya'ya uzaklığı 390 milyon ışık yılı.

NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen 'en büyük kara delik patlaması' yaşandı, System.String[]

Gök bilimciler uzayın derinliklerinde bir kara delikten geldiği belirlenen ve bugüne kadar gözlemlenenlerin 5 katı büyüklüğünde kozmik bir patlamanın izini tespit ettiklerini açıkladı.


Bilim insanları patlamanın Dünya'ya 390 milyon ışık yılı uzaklığında yaşandığını belirtti.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:49 
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