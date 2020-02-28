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NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen 'en büyük kara delik patlaması' yaşandı
6 saat önce
NASA: Uzayda bugüne kadar gözlemlenen en büyük kara delik patlaması yaşandı. Patlamanın Dünya'ya uzaklığı 390 milyon ışık yılı.
Gök bilimciler uzayın derinliklerinde bir kara delikten geldiği belirlenen ve bugüne kadar gözlemlenenlerin 5 katı büyüklüğünde kozmik bir patlamanın izini tespit ettiklerini açıkladı.
Bilim insanları patlamanın Dünya'ya 390 milyon ışık yılı uzaklığında yaşandığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:49
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