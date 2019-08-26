Son Dakika Haberleri: NASA, uzayda ilk suçu işlediği iddia edilen kadın astronota soruşturma başlattı
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NASA, uzayda ilk suçu işlediği iddia edilen kadın astronota soruşturma başlattı

27 dakika önce

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA uzayda işlendiği iddia edilen ilk suç hakkında soruşturma başladı. ABD’li astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın kimlik bilgilerini kullanarak banka hesaplarına uzaydayken girdiğini kabul etti

NASA, uzayda ilk suçu işlediği iddia edilen kadın astronota soruşturma başlattı, System.String[]

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA uzayda işlendiği iddia edilen ilk suç hakkında soruşturma başlattı.


NASA, ABD'li astronot Anne McClain'in kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden'ın kimlik bilgilerini kullanarak banka hesaplarına uzaydayken girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlattı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:00 
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