NASA, uzayda ilk suçu işlediği iddia edilen kadın astronota soruşturma başlattı
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Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA uzayda işlendiği iddia edilen ilk suç hakkında soruşturma başladı. ABD’li astronot Anne McClain, kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın kimlik bilgilerini kullanarak banka hesaplarına uzaydayken girdiğini kabul etti
Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu NASA uzayda işlendiği iddia edilen ilk suç hakkında soruşturma başlattı.
NASA, ABD'li astronot Anne McClain'in kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden'ın kimlik bilgilerini kullanarak banka hesaplarına uzaydayken girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:00
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