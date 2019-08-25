Son Dakika Haberleri: Nasa, 'uzayda işlenen ilk suç' hakkında inceleme başlattı
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Nasa, 'uzayda işlenen ilk suç' hakkında inceleme başlattı

1 saat önce

NASA astronotu Anne McClain, eşinin Anne McClain kimlik hırsızlığıyla suçlandı ve dikkatsizlik sonucu karısının finansal bilgilerine erişim sağladı.

Nasa, 'uzayda işlenen ilk suç' hakkında inceleme başlattı, System.String[]
NASA astronotu Anne McClain, eşinin Anne McClain kimlik hırsızlığıyla suçlandı ve dikkatsizlik sonucu karısının finansal bilgilerine erişim sağladı.

Olayın, McClain'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) altı aylık görevi sırasında gerçekleştiği iddia edildi. Anne McClain'ın eşi Summer Worden, McClain'in, banka hesabına izinsiz girdiği gerekçesiyle, ABD Tüketici ve Rekabet Kurumu, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) şikayette bulundu.

Anne McClain'ın avukatı, astronotun yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve McClain'in, ISS'de çiftin ortak finansmanını denetlemek için banka hesabına giriş yaptığını dile getirdi. NASA ise olaya dair başlattığı inceleme kapsamında çifte ulaştı.

2018 yılında, McClain, Worden'ı kendisine saldırmakla suçladıktan sonra boşanma başvurusunda bulundu. Worden'in iddianamesine göre, McClain, Worden'in oğlunun velayetini alma girişimde bulundu. Birkaç ay sonra, Anne McClain, uzayda bir göreve başladı ve kısa bir süre sonra Summer Worden'ın McClain'ın banka hesabına izinsiz girdiğini iddia ettiği bildirildi.


NASA, Anne, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:55 Kaynak: DHA
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