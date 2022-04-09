Nasa: "Uzayda Seksle İlgili Çalışmalar Başlatılabilir" - Son Dakika
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Nasa: "Uzayda Seksle İlgili Çalışmalar Başlatılabilir"

09.04.2022 00:16
Nasa: "Uzayda Seksle İlgili Çalışmalar Başlatılabilir"

İnsanoğlunun Dünya'nın uydusu Ay ve komşusu Mars'a yapacağı insanlı uçuşların zamanı yaklaştıkça, insanoğlunun en merak ettiği konulardan biri yeniden gündeme geldi: "Uzayda seks mümkün mü?" Bugüne kadar uzayda seks yapan hiçbir insan olmadı.

İnsanoğlunun Dünya'nın uydusu Ay ve komşusu Mars'a yapacağı insanlı uçuşların zamanı yaklaştıkça, insanoğlunun en merak ettiği konulardan biri yeniden gündeme geldi: "Uzayda seks mümkün mü?"

Bugüne kadar uzayda seks yapan hiçbir insan olmadı… En azından Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA böyle söylüyor.

Şimdi 5 akademisyenden oluşan bir Kanadalı grup, NASA'ya "Uçuşlar başlamadan bu konu hakkında çalışmaları başlatın" çağrısı yaptı.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, 2026 yılında Mars'a ilk insanı taşıyacağını açıklamıştı. Mars'a tek gidiş 7 ila 9 ay sürecek. İlk gidenler de Mars'ta ilk kolonileşme adımlarını atmak için en az 1 yıl kalacaklar. 7 ila 9 ay da dönüş tutacak. Yani Mars'ın ilk yolcuları 2.5 ile 3 yıl arasında uzayda olacak.

İşte bu yüzden de Kanadalı bilim insanları "uzay seksolojisi" dedikleri çalışma için kolları sıvadı.

5 BÜYÜK TEHLİKE VAR

Kanadalıların yaptığı açıklama şöyle: "Çalışmamız, insanlı uçuşlarda karşılaşılacak 5 temel tehlikeyi azaltmayı hedefliyor. Radyasyon, uzayda tek kalma durumu ve bir yerde hapsolma korkusu, Dünya'dan uzak kalma, yerçekimsiz ortam ve başa gelebilecek diğer tehlikeler."

"Bu noktada üreme ciddi bir konu başlığı ve NASA uygun adımları atmalı."

Mic Dergisi'ne konuşan bir NASA yetkilisi mevcutta böyle bir çalışma olmadığını ve zaman yaklaştıkça üzerine kafa yorulması gerektiğine dikkat çekti.

Kanadalı ekibin uzay şirketleri ve medyadan da bir isteği var: "İnsanoğlunu dış uzaya roket teknolojisi taşıyacak, doğru. Ancak uzay yolculukları biz insanların kendi aralarındaki ilişkilerine bağlı olacak. Bu konuda ilerleyebilmemiz için, cinsel içerikli başlıklar atılacağına, uzayda aşki sevgi ve temalarına değinilmeli."

Neden mi? Çünkü sadece astronotlar gitmeyecek artık uzaya. Gelişen teknolojilerle birlikte uzay turizmi de herkesin ulaşabileceği rakamlara gelecek.

Uzaya bugüne kadar sadece bir evli çift gitti. 1992 yılında uzaya çıkan Mark Lee ile Jan Davis adlı Amerikalı çift, basın toplantılarında en çok sorulan "Cinsel ilişkiye girdiniz mi?" sorularını hep yanıtsız bırakmıştı.

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Havacılık, Uzay, NASA, Mars, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Nasa: 'Uzayda Seksle İlgili Çalışmalar Başlatılabilir' - Son Dakika


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