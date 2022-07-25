Nasa uzaydan çekti: Baraj 7 yıl içerisinde kurudu! - Son Dakika
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Nasa uzaydan çekti: Baraj 7 yıl içerisinde kurudu!

25.07.2022 10:28

Meksika'da kuraklık ve su sorunu ciddi boyutlara ulaşırken, NASA uzaydan çektiği fotoğraflar ile ülkede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.

Meksika'da kuraklık ve su sorunu ciddi boyutlara ulaşırken, NASA uzaydan çektiği fotoğraflar ile ülkede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaydan çektiği fotoğraflar ile Meksika'daki kuraklık ve su sorununu gözler önüne serdi. Meksika'nın kuzeyinde bulunan Nuevo Leon eyaletindeki Cerro Prieto Barajı'na ait 20 Temmuz 2015 ve 7 Temmuz 2022 tarihlerinde çekilen uydu fotoğrafları barajdaki su seviyesinin şimdiye kadar ki en düşük seviyeye indiğini gösterdi. NASA, son yıllarda Meksika'da yaşanan kuraklığın şu anda 21 milyondan fazla insanı olumsuz etkilediğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

Sonora, Leon, NASA, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasa uzaydan çekti: Baraj 7 yıl içerisinde kurudu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nasa uzaydan çekti: Baraj 7 yıl içerisinde kurudu! - Son Dakika
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