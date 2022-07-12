NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler... - Son Dakika
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NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...

12.07.2022 20:43

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğraflar NASA tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Evrenin en derin ve en net görüntüleri olduğu belirtilen kareler şaşkına uğrattı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası bulunuyor. Paylaşılan bir karede ömrü tükenen bir yıldızın patlaması sonucu etrafa saçılan bir toz bulutu görülüyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüleri paylaştı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı.

GELECEKTEKİ BİLİM GÖREVLERİNE ÖNCÜLÜK EDECEK

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor. Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanan ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

YAŞANABİLİR GEZEGEN KEŞFİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşıldı. Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunduğu görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

"ŞU ZAMANA KADAR ÇEKİLMİŞ EN DERİN GÖRÜNTÜ"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından konuşma yapan NASA yetkilisi Bill Nelson, "Bu, bizim galaksimizin şu zamana kadar çekilmiş en derin görüntü. Bu uzak galaksiler ve yıldızların bazıları daha önce hiç görüntülenmemişti" dedi.

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

ABD BAŞKANI BIDEN DA İZLEDİ

Görüntüler, ABD Başkanı Joe Biden'a Beyaz Saray'daki bilgilendirme toplantısında gösterildi. Ardından da internet ortamında paylaşıldı.

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar



NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar
YORUMLAR
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NASA Kainat'ın en derin ve net görüntüsünü çekti! İşte dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan fotoğraf... NASA Kainat'ın en derin ve net görüntüsünü çekti! İşte dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan fotoğraf... NASA, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı NASA, James Webb Teleskobu'nun çektiği yeni fotoğrafları paylaştı
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler... - Son Dakika

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SON DAKİKA: NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler... - Son Dakika
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