NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüleri paylaştı. Fotoğraflar arasında Carina Nebulası, Stephan Beşlisi ve Güney Halkası yer aldı.

GELECEKTEKİ BİLİM GÖREVLERİNE ÖNCÜLÜK EDECEK

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor. Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanan ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek.

YAŞANABİLİR GEZEGEN KEŞFİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşıldı. Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunduğu görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

"ŞU ZAMANA KADAR ÇEKİLMİŞ EN DERİN GÖRÜNTÜ"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından konuşma yapan NASA yetkilisi Bill Nelson, "Bu, bizim galaksimizin şu zamana kadar çekilmiş en derin görüntü. Bu uzak galaksiler ve yıldızların bazıları daha önce hiç görüntülenmemişti" dedi.

ABD BAŞKANI BIDEN DA İZLEDİ

Görüntüler, ABD Başkanı Joe Biden'a Beyaz Saray'daki bilgilendirme toplantısında gösterildi. Ardından da internet ortamında paylaşıldı.



