NASA, uzaylı aramak için ilginç bir yöntem geliştiriyor!

Yıllar boyunca birçok kurum, uzaylılar hakkında çeşitli araştırmalar ve arayışlar yaptı. Farklı araçlarla gezegenler üzerinde yapılan bu araştırmalarda bir yenisi daha katılıyor. NASA, uzaylı çalışmalarıyla farklı ipuçları bulmayı amaçlıyor. Araştırmalarla toplanan örnekler uzay araçlarıyla Dünya'ya getirilecek. Örnekleri burada bilim insanları inceleyecek.

Uzaylı araştırmaları için mini robotlar geliyor

NASA, uzaylı çalışmaları için diğer gezegenlerde okyanusları aşan mini bir robot sürüsü oluşturmak istiyor. Uzay ajansı için bir uzman, suların derinliklerinde bir sürü telefon boyutunda bot gönderebilen bir buz eritme sondası için fikir buldu.

NASA, uzaylı planıyla, Jüpiter'in uydusu Europa'nın ya da Satürn'ün uydusu Enceladus'un buzlu kabuğunun altındaki yaşam belirtilerini bulmaya yardımcı olacak. NASA mühendisi Ethan Schaler planla ilgili açıklama yaptı.

Benim fikrim, minyatür robotları nereden alıp güneş sistemimizi keşfetmek için ilginç yeni yollarla uygulayabiliriz. Bir sürü küçük yüzen robotla, çok daha büyük hacimli okyanus suyunu keşfedebiliyor ve aynı alanda birden fazla robotun veri toplamasını sağlayarak ölçümlerimizi iyileştirebiliyoruz.

Mars için şimdiden uçaklar tasarlanmaya başlandı!

Projeye, SWIM ya da Sensing With Independent Mikro Yüzücüler şeklinde adlar veriliyor. Bir ekip, fon sağlandıktan sonra önümüzdeki iki yıl içinde prototipler oluşturmaya başlayacak. Yaklaşık 5 inç uzunluğunda ve 3 ile 5 inç küp hacimli kama şeklinde robot planlaması yer alıyor.

Projeyi geliştiren robotik makine mühendisi Ethan Schaler, tasarım ve fizibilite seçeneklerini incelemek için NASA'dan 600 bin dolarlık hibe aldı. Önümüzdeki iki yıl içinde de 3D baskılı prototip oluşturmayı amaçlıyorlar.

Yaklaşık 50 robot, ipuçları için bir kriyobutun içinde paketli halde olacak. Ana gemi ise çoğunlukla kalın buzda uzun yolculuk sırasında veri toplamak için kit taşıyacak. Alınan bilgiler sonrasında, Dünya'daki uzmanların incelemesi için yüzey tabanlı bir arazi aracında olacak.

Peki, siz NASA uzaylı projesi için ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.