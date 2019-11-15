NASA: Uzun süre uzayda kalan astronotların kan dolaşımı duruyor veya tersine dönüyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzaya uzun süreli göreve giden astronotların sağlığını tehlikeye atan bir durum tespit etti. Araştırmaya göre uzun süreli görevde kalan astronotların kan akışı durabiliyor ve hatta tersine dönebiliyor. Bu hiç beklenilmeyen buluş uzay ve Mars'a gerçekleşecek uzun süreli yolculukları etkileyebilir.



NASA'nın raporuna göre uzay uçuşları astronotların üst gövdesinde kan dolaşımını durdurabilir ve hatta tersine döndürebilir. NASA uzun yıllardan beri uzay yolculuğunun insan vücudu üzerinde sert bir etkisi olduğunu biliyordu. Yörüngede uzun zamanlı görevler astronotların kaslarında sağlık sorunlarına yol açma riski bulunurken bunlar arasında kemiklerin daha kırılgan hale gelmesi de yer alıyor.