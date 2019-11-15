Son Dakika Haberleri: NASA: Uzun süre uzayda kalan astronotların kan dolaşımı duruyor veya tersine dönüyor
Son Dakika Dünya NASA: Uzun süre uzayda kalan astronotların kan dolaşımı duruyor veya tersine dönüyor - Son Dakika Dünya

NASA: Uzun süre uzayda kalan astronotların kan dolaşımı duruyor veya tersine dönüyor

6 saat önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzaya uzun süreli göreve giden astronotların sağlığını tehlikeye atan bir durum tespit etti. Araştırmaya göre uzun süreli görevde kalan astronotların kan dolaşımı durabiliyor ve hatta tersine dönebiliyor.

NASA: Uzun süre uzayda kalan astronotların kan dolaşımı duruyor veya tersine dönüyor, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzaya uzun süreli göreve giden astronotların sağlığını tehlikeye atan bir durum tespit etti. Araştırmaya göre uzun süreli görevde kalan astronotların kan akışı durabiliyor ve hatta tersine dönebiliyor. Bu hiç beklenilmeyen buluş uzay ve Mars'a gerçekleşecek uzun süreli yolculukları etkileyebilir.


NASA'nın raporuna göre uzay uçuşları astronotların üst gövdesinde kan dolaşımını durdurabilir ve hatta tersine döndürebilir. NASA uzun yıllardan beri uzay yolculuğunun insan vücudu üzerinde sert bir etkisi olduğunu biliyordu. Yörüngede uzun zamanlı görevler astronotların kaslarında sağlık sorunlarına yol açma riski bulunurken bunlar arasında kemiklerin daha kırılgan hale gelmesi de yer alıyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:31 
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