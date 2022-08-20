Araştırmacıların yeni hedefi Venüs oldu! - Son Dakika
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Araştırmacıların yeni hedefi Venüs oldu!

20.08.2022 21:56
Araştırmacıların yeni hedefi Venüs oldu!

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ardından özel bir şirket daha Venüs'e uzay aracı yollayarak araştırma yapacağını açıkladı.

Yıllardır insanlık Mars'a gitmenin ve oraya yerleşmenin planlarını yapıyor. Kızıl gezegenin bu popülerliği devam ederken Venüs ise bu tartışmaların gölgesinde kalmış durumda. Ancak bu durum son bulgular ile birlikte değişecek gibi görünüyor.

Venüs'e yapılacak uzay yolculuklarına bir yenisi ekleniyor

Yüksek sıcaklıkları ve inanılmaz yüzey basıncı dikkat çeken Venüs'e NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından önümüzdeki yıllarda uzay araçları yollanacak. Bunlarla birlikte Yeni Zelanda merkezli bir uzay ajansı da Venüs'ü araştırmaları için araç göndereceğini açıkladı.

Yeni keşif: Venüs Dünya'ya çok daha fazla benziyor

Rocket Lab isimli uzay ajansı geçtiğimiz günlerde Aerospace dergisinde Venüs görevi için daha fazla ayrıntı paylaştı. 2023'te planlanan fırlatma ile Venüs'e ilk özel görev olma özelliği taşıyor. Rocket Lab'ın Photon uzay aracının şirketin Electron roketi ile fırlatılması planlanıyor.

Araştırmacıların yeni hedefi Venüs oldu!

Rocket Lab, Venüs'e yollayacağı uzay aracı ile gezegenin kalın bulut tabakasında herhangi bir canlının yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek istiyor. Dünya ile olan benzerliği uzun süredir tartışılan Venüs'te şu anda uygun koşullar bulunmasa da hala mikroorganizmaların var olabileceği düşünülüyor.

Roket Lab bu uzay görevi ile Venüs'ün atmosferini araştıracak. Venüs bulutlarının nelerden oluştuğu hakkında veri toplamak isteyen şirket, otofloresan nefelometre adı verilen bir alete sahip sonda yardımıyla gezegenşn yörüngesinde dolaşarak çeşitli örnekler toplayacak.

Araştırmacıların yeni hedefi Venüs oldu!

Electron roketi, Mayıs 2023'te fırlatılacak ve Photon uzay aracını Dünya'nın etrafındaki yörüngeye taşıyacak. Sonrasında uzay aracı ayrılarak Venüs'e doğru yola çıkacak. Ekim 2023'te yörüngeye ulaşması beklenen uzay aracı Venüs'ün atmosferine Dünya'ya veri gönderecek olan sondayı konuşlandıracak.

Venüs'ün bulut parçacıklarını doğrudan araştırmak için ilk fırsat olan bu görevin sonuçları bilim çevreleri tarafından merakla bekleniyor. Peki siz Venüs araştırmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Venüs, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Araştırmacıların yeni hedefi Venüs oldu! - Son Dakika

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