Nasa ve Boeing, Uzay İstasyonuna İnsansız Test Uçuşu Fırlatacak - Son Dakika

LOS ANGELES, 13 Mayıs (Xinhua) -- NASA ve Boeing 19 Mayıs Perşembe günü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Boeing Yörünge Uçuş Testi-2'yi (OFT-2) fırlatmayı hedefliyor. Doğu Yaz Saati ile 18.54'de fırlatılması planlanan OFT-2, Boeing CST-100 Starliner uzay aracının, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı'nın bir parçası olarak ikinci mürettebatsız uçuşu olacak. NASA Cuma günü yaptığı açıklamada Starliner'ın, Florida'da bulunan Cape Canaveral Uzay Gücü İstasyonu'ndaki Uzaya Fırlatma Kompleksi-41'den, United Launch Alliance'a ait Atlas V roketi üzerinde fırlatılacağını söyledi. NASA'ya ait yaklaşık 227 kg kargo ve mürettebat erzakı taşıyacak Starliner'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na, fırlatılışından 24 saat kadar sonra ulaşarak kenetlenmesi bekleniyor. NASA açıklamasına göre Starliner, başarılı bir kenetlenmenin ardından yörüngede dönen laboratuvar üzerinde beş ila 10 gün geçirecek ve daha sonra Dünya'ya dönerek Amerika Birleşik Devletleri'nin batısına inecek. Uzay aracı geri dönüşünde de, istasyondaki mürettebata solunabilir hava temin eden yeniden kullanılabilir Azot Oksijen Şarj Sistemi tanklarını da içeren yaklaşık 272 kg kargoyu dünyaya geri getirecek.