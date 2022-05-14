Nasa ve Boeing, Uzay İstasyonuna İnsansız Test Uçuşu Fırlatacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nasa ve Boeing, Uzay İstasyonuna İnsansız Test Uçuşu Fırlatacak

14.05.2022 12:41
Nasa ve Boeing, Uzay İstasyonuna İnsansız Test Uçuşu Fırlatacak

LOS ANGELES, 13 Mayıs (Xinhua) -- NASA ve Boeing 19 Mayıs Perşembe günü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Boeing Yörünge Uçuş Testi-2'yi (OFT-2) fırlatmayı hedefliyor.

LOS ANGELES, 13 Mayıs (Xinhua) -- NASA ve Boeing 19 Mayıs Perşembe günü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Boeing Yörünge Uçuş Testi-2'yi (OFT-2) fırlatmayı hedefliyor. Doğu Yaz Saati ile 18.54'de fırlatılması planlanan OFT-2, Boeing CST-100 Starliner uzay aracının, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı'nın bir parçası olarak ikinci mürettebatsız uçuşu olacak. NASA Cuma günü yaptığı açıklamada Starliner'ın, Florida'da bulunan Cape Canaveral Uzay Gücü İstasyonu'ndaki Uzaya Fırlatma Kompleksi-41'den, United Launch Alliance'a ait Atlas V roketi üzerinde fırlatılacağını söyledi. NASA'ya ait yaklaşık 227 kg kargo ve mürettebat erzakı taşıyacak Starliner'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na, fırlatılışından 24 saat kadar sonra ulaşarak kenetlenmesi bekleniyor. NASA açıklamasına göre Starliner, başarılı bir kenetlenmenin ardından yörüngede dönen laboratuvar üzerinde beş ila 10 gün geçirecek ve daha sonra Dünya'ya dönerek Amerika Birleşik Devletleri'nin batısına inecek. Uzay aracı geri dönüşünde de, istasyondaki mürettebata solunabilir hava temin eden yeniden kullanılabilir Azot Oksijen Şarj Sistemi tanklarını da içeren yaklaşık 272 kg kargoyu dünyaya geri getirecek.

YORUMLAR
500
Starlink Türkiye'ye mi geliyor? SpaceX'ten kritik açıklama Starlink Türkiye'ye mi geliyor? SpaceX'ten kritik açıklama Bilim insanları Ay toprağında bitki yetiştirdi! Bilim insanları Ay toprağında bitki yetiştirdi!

Uluslararası Uzay İstasyonu, Mayıs, Uzay, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Nasa ve Boeing, Uzay İstasyonuna İnsansız Test Uçuşu Fırlatacak - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:58:19. #1.13#
SON DAKİKA: Nasa ve Boeing, Uzay İstasyonuna İnsansız Test Uçuşu Fırlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement