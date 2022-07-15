NASA ve Roscosmos, uzay uçuşlarının entegresi için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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NASA ve Roscosmos, uzay uçuşlarının entegresi için anlaşma imzaladı

15.07.2022 21:47
NASA ve Roscosmos, uzay uçuşlarının entegresi için anlaşma imzaladı

NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşları entegre etmek için bir anlaşma imzaladı.

NASA ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşları entegre etmek için bir anlaşma imzaladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), NASA ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşları entegre etmek için bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu anlaşma ile Rus kozmonotların, ABD'li astronotların Rusya'nın Soyuz uzay aracına binebilmesi karşılığında ABD yapımı uzay aracında uçmasına izin verildi.

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, "Anlaşma, Rusya ve ABD'nin çıkarınadır ve ISS programı çerçevesinde işbirliğin gelişmesine katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanılırken, anlaşmanın "barışçıl amaçlarla uzayın keşfini" kolaylaştıracağı belirtildi.

NASA ise yeni anlaşma çerçevesinde ilk entegre uçuşların Eylül ayında geleceğini belirterek, ABD'li astronot Frank Rubio'nun 2 Rus kozmonot Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacağını söyledi. Buna karşılık Rus kozmonot Anna Kikina'nın, 2 ABD'li ve 1 Japon astronot ile NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX Crew Dragon uçuşunda katılacağı açıklandı.

NASA ve Roscosmos'un astronotları daha önce ABD'nin uzay mekiğinde ve Rusya'nın Soyuz uzay aracında birlikte görev almıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Rusya, NASA, Güncel, Son Dakika

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