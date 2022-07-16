NASA ve Rusya arasında kritik uzay antlaşması!

NASA, Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşları entegre etmek için bir antlaşma yaptı. Buna göre NASA astronotları antlaşmayla birlikte Rus roketlerine binmeye geri dönecek. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarına rağmen ABD, Rusya ile uçuşlara devam edeceğini söyledi.

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NASA, Roscosmos ile aralarındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sürekli güvenli operasyonlarını sağlamak, astronotların hayatlarını korumak ve ABD'nin uzaydaki varlığının sürekliliğini sağlamak için Rusya ile ortaklığımız devam edecek." dedi.

Aynı zamanda NASA sözcüsü Josh Finch, bu ortaklığın çok uluslu ekipleri içerdiğini de belirtti. NASA'nın bu açıklamalarından saatler önce Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, ABD astronotlarının uzay istasyonuna Rus roketleri yerine trambolinlerle gitmesi gerektiğini söyleyen ve Ukrayna işgalinin destekçisi olan Roscosmos genel müdürü Dmitry Rogozin'i görevden aldı.

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Bu yılın başlarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine gerginlik tırmanırken Rogozin, bir açıklama yaptı. Bu açıklamada uzay istasyonunu doğru yörüngede tutmak için gereken itişi sağlamaktan Rusya'nı sorumlu olduğunu ve istasyonu çökmeye zorlayabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Amerikalı ortaklarının eylemlerini yakından izleyeceğini ve düşman olmaya devam etmeleri halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun varlığı sorununa geri döneceklerini de söyledi. Yaptığı bu açıklamayla ortaklığı feshetmeyi düşünmekle tehdit etti.

NASA'daki yetkililer ise ortaklığı devam ettirmeye odaklandıklarını söyledi. Ayrıca Rusya'nın resmi eylemlerinin Rogozin'in söylemiyle çeliştiğini söyleyerek tehditlerini büyük ölçüde reddettiler. NASA, cuma günü yaptığı açıklamada, 21 Eylül'de yapılması planlanan uzay istasyonuna bir Soyuz uzay aracında iki Rus kozmonotla birlikte uçmak için astronot Frank Rubio'yu görevlendirdiğini söyledi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce NASA ve Rusya ortaklığı nasıl ilerleyecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.