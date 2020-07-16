NASA'ya bağlı astronotlardan uzay yürüyüşü - Son Dakika

NASA'ya bağlı astronotlardan uzay yürüyüşü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'na (NASA) bağlı 2 astronot uzay yürüyüşüne çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'na (NASA) bağlı 2 astronot uzay yürüyüşüne çıktı.

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'na (NASA) bağlı Chris Cassidy ve Bob Behnken, yılın 3'üncü uzay yürüyüşüne çıktılar. Astronotların uzay yürüyüşünün 7 saat sürmesi bekleniyor. Cassidy ve Behnken, yürüyüş sırasında ISS'nin sancak kafesindeki güç kanallarında bulunan eski teknoloji 6 adet nikel-hidrojen bataryayı, yeni nesil 3 adet lityum-iyon batarya ile değiştirecek. Yeni bataryaların her birinin ağırlığı 194 kilogram olurken, pil yükseltme ve değiştirilme işlemleri için Ocak 2017'den bu yana 12 uzay yürüyüşü gerçekleştirildi.

ISS Program Müdür Yardımcısı Kenneth Todd, yapıtğı açıklamada 20 yıllık bir kullanım ömrüne sahip olacak pil değiştirmelerinin uzun vadede çok daha iyi bir konfigürasyona sokacağını aktardı.

Öte yandan bir sonraki uzay yürüyüşünün ise 21 Temmuz tarihinde yapılması planlanırken, bu yürüyüş ile ISS'deki batarya değişim işlemi sona erecek.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NASA'ya bağlı astronotlardan uzay yürüyüşü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:53:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NASA'ya bağlı astronotlardan uzay yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]