NASA, 30 yıllık işlemcilerini sonunda yeniliyor! - Son Dakika
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NASA, 30 yıllık işlemcilerini sonunda yeniliyor!

21.08.2022 23:56
NASA, 30 yıllık işlemcilerini sonunda yeniliyor!

NASA, yapılacak yenilik ile birlikte mevcut bilgisayarlarının hesaplama kapasitesinin en az 100 katına ulaşılacağını belirtiyor.

NASA'nın mevcut sistemleri neredeyse 30 yıl önce geliştirildi. Gelecekteki NASA görevleri ise önemli ölçüde artan yerleşik bilgi işlem yetenekleri ve güvenilirliğe ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden NASA'nın önümüzdeki dönemdeki uzay görevleri için sistemlerinde önemli bir güncellemeye ihtiyaç duyuyor.

NASA'nın işlem hızı 100 katına çıkacak

Bu yönde çalışmalarını sürdüren NASA, Microchip Technology ile anlaştı. Uzay ajansı yapılacak yenilik ile birlikte mevcut bilgisayarlarının hesaplama kapasitesinin en az 100 katına ulaşılacağını belirtiyor. Yüksek Performanslı Uzay Uçuşu Hesaplama (HPSC) işlemcisi için Microchip, çalışmalara başlamış durumda.

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Microchip, işlemciyi gelecekteki ay ve gezegen keşif görevlerinde kullanmak amacıyla önümüzdeki üç yıl boyunca HPSC işlemcisini tasarlamak ve üretmek için çalışacak. Microchip ile NASA arasında bu projeyi gerçekleştirmek için 50 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

NASA, 30 yıllık işlemcilerini sonunda yeniliyor!

NASA, işlemciler üzerinde yapılacak iyileştirmeler ile birlikte büyük miktarda enerji tasarrufu sağlayacağını ve uzay görevleri için genel bilgi işlem verimliliğini artıracağını söylüyor. Uzay ajansı, Microschip tarafından geliştirilecek olan işlemcilerin diğer sektörler için de yararlı olabileceği inancında.

NASA, yeni teknolojinin, kritik uç bilgi işlem ihtiyaçlarına olanak sağladığını ve sistemin bir bileşeni arızalanırsa operasyonlara güvenli bir şekilde devam edebilmek için tasarlandığını belirtiyor. Böylelikle yeni işletim sistemi dünyadaki ticari sistemler gibi kritik noktalarda da yararlı olabilir.

Görünüşe göre NASA kapsamlı bir yeniliğe hazırlanıyor. Uzay ajansı böylelik araştırmalarını eskisine göre çok daha hızlı şekilde yapabilecek. Peki siz NASA ve şimdiye kadar kullandığı işlemciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA, 30 yıllık işlemcilerini sonunda yeniliyor! - Son Dakika

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