Nasa: Yaptırımlar Uzay Operasyonlarını Tehlikeye Atmayacak - Son Dakika
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Nasa: Yaptırımlar Uzay Operasyonlarını Tehlikeye Atmayacak

28.02.2022 09:26
Nasa: Yaptırımlar Uzay Operasyonlarını Tehlikeye Atmayacak

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmytri Rogozin'in ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngeden çıkabileceği yönündeki yorumlarına NASA'dan (Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı) açıklama geldi.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmytri Rogozin'in ABD'nin uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngeden çıkabileceği yönündeki yorumlarına NASA'dan (Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı) açıklama geldi.

NASA, ABD ve Rusya arasındaki uzayda, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili sivil işbirliğinin devam edeceğini iddia etti.

UZAYDA GEÇERLİ DEĞİL...

ABD Başkanı Joe Biden "Rusya'nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceğimizi tahmin ediyoruz. Bu, ordularını modernize etmeye devam etme yeteneklerine bir darbe vuracak. Uzay programları da dahil olmak üzere havacılık sanayilerini bozacak" açıklamasını yapmıştı. Biden açıklamalarında NASA ve Rusya işbirliğinden bahsetmedi.

Rozogin açıklamalarına rağmen NASA'nın bu gece takip eden açıklaması, en azından şimdilik, yeni yaptırımların uzayda geçerli olunmayacağını gösteriyor.

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Nasa: Yaptırımlar Uzay Operasyonlarını Tehlikeye Atmayacak - Son Dakika


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