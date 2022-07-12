NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar - Son Dakika
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NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

12.07.2022 19:00
NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

NASA, bugün Türkiye saatiyle 17: 30'da James Webb tarafından çekilen renkli fotoğrafları yayınlayacağını duyurdu.

NASA, Hubble teleskobunun bir sonraki modeli James Webb üzerinde uzun yıllar boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bu yılın başında ise birkaç olumsuz koşul nedeniyle erteleme kararı alsa da teleskobu uzaya fırlatmayı başardı.

Geçtiğimiz dönemde yörüngesine yerleşen uzay aracı tarafından kaydedilen ilk renkli fotoğraflar ise bugün paylaşıldı. Şimdi ise NASA James Webb tarafından çekilen diğer renkli fotoğrafları paylaştığı bir canlı yayın başlattı.

NASA, James Webb tarafından çekilen renkli fotoğrafları yayınlıyor!

NASA, 25 Aralık'ta uzayın derinliklerine gönderdiği James Webb teleskobu tarafından çekilen renkli fotoğrafları Türkiye saati ile 17.30 da paylaşmaya başladı. Şu anda canlı yayın sürüyor. İzlemek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

NASA tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

James Webb Uzay Teleskobu'ndan (dünyanın en büyük ve en güçlü teleskobu) alınan ilk tam renkli görüntülerin daha fazlası bugün saat 10: 30 EDT'de (Türkiye saati ile 17: 30'da) canlı yayınımızda paylaşılacak.

Antik galaksiler James Webb Teleskobundan gelen ilk görüntüler ile ortaya çıktı!

James Webb Uzay Teleskobu evrenin doğuşuna göz atıyor

NASA'nın bugün Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden, evrenin en eski galaksilerini gözler önüne seren ilk renkli fotoğrafı paylaştı. Şimdi ise diğer fotoğrafları canlı yayında inceliyorlar.

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

Paylaşılan yeni fotoğrafta ise ölmekte olan bir yıldızın patlamasıyla birlikte etrafa saçılan partikülleri bir bulutsu içerisinde görüyoruz. Turuncu olan yerler moleküler hidrojen atomlarını, mavi alanlar ise iyonize olan gazları temsil ediyor.

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

Çarpışan ve kara delik tarafından yutulan diğer galaksilere ait diğer görseller ise şu şekilde:

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

Paylaşılan ikinci fotoğrafta ölmekte olan bir yıldızı görmüştük. Burada ise yeni doğan yıldızları ve doğmak üzere olan yıldızların gaz bulutu halini görüyoruz. Fotoğrafları orijinal boyutları ile görüntülemek için buraya tıklayarak NASA'nın sayfasına gidebilirsiniz.

NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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NASA Kainat'ın en derin ve net görüntüsünü çekti! İşte dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan fotoğraf... NASA Kainat'ın en derin ve net görüntüsünü çekti! İşte dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan fotoğraf... WASHİNGTON - Biden, James Webb teleskobunun çektiği ilk tam renkli fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı WASHİNGTON - Biden, James Webb teleskobunun çektiği ilk tam renkli fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı
Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Türkiye, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA yayınladı: İşte James Webb'den yeni renkli fotoğraflar - Son Dakika

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