Son Dakika Haberleri: NASA yeni uzay aracı Breeze ile Venüs'ü keşfetmeye hazırlanıyor
Son Dakika Dünya NASA yeni uzay aracı Breeze ile Venüs'ü keşfetmeye hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

NASA yeni uzay aracı Breeze ile Venüs'ü keşfetmeye hazırlanıyor

6 saat önce

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir hava aracı modeliyle Venüs gezegenini keşfetmeye ve incelemeye hazırlanıyor.

NASA yeni uzay aracı Breeze ile Venüs'ü keşfetmeye hazırlanıyor, System.String[]

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni bir hava aracı modeliyle Venüs gezegenini keşfetmeye ve incelemeye hazırlanıyor.

Buffalo Üniversitesi'nden bir ekibin oluşturduğu model, daha önce NASA tarafından 'yoğun sıcaklık ve volkan aktivitesinden oluşan loş bir gezegen' olarak tanımlanan ve kurşunu eritebilecek düzeyde toksik bir atmosfer ve sıcaklığa sahip Venüs'te inceleme yapmayı daha olası bir hale getiriyor.

NASA'nın Ekstrem Ortamlar ve Bölgesel Araştırmalar için Yaşam Hedefli Işın (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations/Breeze) isimli uzay aracını, kurumun 'uzayda neler olabileceğini değiştirecek' potansiyele sahip erken aşamalardaki projelerini fonladığı NASA İleri Kavramlar Enstitüsü (NIAC) programı kapsamında seçtiği belirtildi.

Buffalo Üniversitesi Havacılık Yapıları ve Melezlerde Çarpmaya Uygunluk Labaratuar Ekibi (Crashworthiness for Aerospace Structures and Hybrids/CRASH) henüz konsept aşamasında olan Breeze'i güneş enerjisiyle çalışan ve tıpkı suda yüzen bir vatoz gibi kanatlarını kullanan bir uzay aracı olarak tasarladı. Buffalo'dan konuyla ilgili yayınlanan resmi açıklamada, "Bu tasarım, gezegenin üst atmosferindeki şiddetli rüzgarlar karşı etkili kullanımın yanında bilim insanlarına da aracın kontrolünü sağlayabilir" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Buffalo, NASA, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
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