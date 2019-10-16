NASA yeni uzay kıyafetlerini tanıttı
56 dakika önce
NASA salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların ay görevinde ve ay yüzeyinde yürürken kullanacağı bu özel giysiler aynı zamanda NASA'nın aya dönüş konusunda adımlarını hızlandırdığını gösteriyor.
NASA Salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların ay görevinde ve ay yüzeyinde yürürken kullanacağı bu özel giysiler aynı zamanda NASA'nın aya dönüş konusunda adımlarını hızlandırdığını gösteriyor.
2024 yılında gerçekleşmesi planlanan 'Artemis ay programı' için hazırlıklar devam ederken yer çekimsiz ortam kıyafeti ve uzay yürüyüşü kıyafetlerinin yeni teknolojiler ile donatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:12
İtalyan gazeteci vergilere dikkat çekmek için Pompeo'ya parmesan peyniri hediye etti Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır kıyameti bekleyen aile kurtarıldı Amerikalı muhabirin "Endişeli misiniz?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Neden endişeli olayım?