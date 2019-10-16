Son Dakika Haberleri: NASA yeni uzay kıyafetlerini tanıttı
Son Dakika Dünya NASA yeni uzay kıyafetlerini tanıttı

NASA yeni uzay kıyafetlerini tanıttı

56 dakika önce

NASA salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların ay görevinde ve ay yüzeyinde yürürken kullanacağı bu özel giysiler aynı zamanda NASA'nın aya dönüş konusunda adımlarını hızlandırdığını gösteriyor.

NASA yeni uzay kıyafetlerini tanıttı, System.String[]

NASA Salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların ay görevinde ve ay yüzeyinde yürürken kullanacağı bu özel giysiler aynı zamanda NASA'nın aya dönüş konusunda adımlarını hızlandırdığını gösteriyor.


2024 yılında gerçekleşmesi planlanan 'Artemis ay programı' için hazırlıklar devam ederken yer çekimsiz ortam kıyafeti ve uzay yürüyüşü kıyafetlerinin yeni teknolojiler ile donatıldığı belirtildi.

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NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:12 
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