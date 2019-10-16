NASA yeni uzay kıyafetlerini tanıttı
1 saat önce
NASA salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı.
NASA salı günü yapılan tanıtım toplantısında iki yeni uzay kıyafetini tanıttı. Astronotların ay görevinde ve ay yüzeyinde yürürken kullanacağı bu özel giysiler aynı zamanda NASA'nın aya dönüş konusunda adımlarını hızlandırdığını gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:47
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