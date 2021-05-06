Nasife Canbolat: "2021 yılında kadınları değişik saç stilleri bekliyor" - Son Dakika

Geçen yılın büyük bölümünü evlerinde geçiren kadınların 2021 yılında daha marjinal ve rahat formdaki saçları tercih edeceklerini ifade eden Nasife Canbolat, "2021 yılında kadınları değişik saç stilleri bekliyor. 2020 yılında Retro tasarımları gördüğümüz saç stillerinin yanında ombreler de ön plandaydı. Bu yıl eski saç stillerinin değişik yorumları ile yapılan kesimler ve renklendirmeler yaz saçlarına damgasını vuracak" dedi.

Yeni saç stillerinin eski modellerin yeniden yorumlanmasından ortaya çıktığını ifade eden Nasife Canbolat, "Bob kesim, salaş küt kesim ve katlı kesimlerle şekillenen saçlar balyajlar ve kurdelelerle hareket kazanıyor. Kadınların geçmişte en fazla tercih ettiği düz saç modelleri artık tarihe karışıyor. Bu yıl dağınık, kabarık ve kıvırcık saçlar en çok tercih edilen modeller arasında yer alacak. 2021 yılında çok daha fazla popüler olacak olan balyaj model, yine dalgalı saç stilinde karamel balyaj uygulamaları olarak çeşitlenecek. Ayrıca saçların görünümünü zenginleştiren aksesuarların kullanımı da artacak"dedi.

"Karakterim durağan bir yaşama tahammül edemez"

Aynı zamanda bir influencer olan Nasife Canbolat, Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan hesabını da kendisi yönetiyor. Paylaşımlarında zamana ve gündeme önem verdiğini söyleyen Canbolat, "Bazı insanlar sadece bir alana odaklanır ve o alanda uzman olurlar. Bazı insanlar da benim gibi her ilgilendiği alanda uzman olurlar. Benim karakterim durağan bir yaşama tahammül edemez. Ama yaptığım her işte en iyi olmak için elimden ne gelirse yaparım. Sürekli kendimi geliştiririm ve trendleri takip ederim. O nedenle bu kadar başarılı oldum" şeklinde konuştu. - ANTALYA