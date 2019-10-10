'Nasıl 3 kupa aldığımızı inceleyin'

Kulübün Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı dün Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Kürsüye çıkan Kançal, "En önemli değerlerimiz hedef alınıyor ve hedef gösteriyorlar. Örneğin hocamıza verilen cezalar.



Verilen cezalar ile karşılaştırıldığında hiç adaletli değildi. Unutmayın ki bir kişiye verdiğiniz haksız ceza, 30 milyon Galatasaray taraftarına yapılmış haksızlıktır. Biz bu noktada kurullara adaletli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tip açıklamaları yaparken ciddi kurumlara yakışır şekilde, kulübümüzün özel değerlerine ve hassasiyetlerine dikkat ederek hareket etmesini tavsiye ediyoruz" dedi.



Bizi aşağıya çekmeyin...



Geçen sezon cezaların havada uçuştuğunu kaydeden Kançal, "Başkanımız 150 gün ceza almışken, Fatih Terim 10 maç ceza almışken, sizin deyiminizle ligin ilk yarısını santrforsuz oynamışken nasıl 3 kupa aldığımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz. Çok ağır ekonomik krizden geçerken nasıl kar ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, izleyip örnek almak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz" dedi. Kançal, her sezon, bir önceki sezondan daha az bonservis bedeli ödeyerek transfer yapmaları gerektiğini de belirterek, "Bu sezon 4 milyon 100 bin Euro bonservis artı kiralama bedeli ödedik" diye konuştu.



Florya'yı boşaltamadık



Riva ve Florya anlaşmalarının feshine de açıklık getiren Kançal, şunları söyledi: "Florya'yı elimizde olmayan sebeplerden dolayı boşaltmadık. 150 milyon lira gibi bir taşınma maliyetimiz öngörülüyor. 120 milyon liraya Florya'yı satıyorum, sonra daha fazlasını taşınma bedeli için harcıyorum! G. Saray, varsayımlarla hareket edecek kulüp değildir, etmemelidir. Malımız bize kıymetli. Biz, 'Florya'yı bu işin içinden ayır. Bana geri ver ve o 120 milyon lirayı da yapılandır.' dedik. Riva ile ilgili böyle bir şey söyleyemeyiz. Riva kendi içinde yürüsün. Tabii ki Kemerburgaz kıymetli ve oradaki haklarımızı sonuna kadar takip edeceğiz ama Florya da kıymetli. Tüm taraflar bu konunun yapıcı çözümü için emek harcıyor. Umarım bizim menfaatlerimiz doğrultusunda çözülecektir" dedi. Sarı kırmızılıların dünkü divan kurulu toplantısına katılan başkan Mustafa Cengiz ise bir konuşma yapmadı.