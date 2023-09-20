"Nasıl böyle yaparsın?" diyerek erkek arkadaşını dinlene dinlene dövdü

İstanbul'un kalbi Taksim'de, çarpıcı bir şiddet olayı yaşandı. Olay anının görüntüleri tesadüfen bölgede canlı yayın açan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

DÖVDÜ, YORULUNCA DİNLENDİ

Görüntülerde, kadının önce 'Kardeşlerimin yanında nasıl böyle yaparsın' diyerek sözlü saldırıda bulunduğu, ardından ise erkek arkadaşına defalarca vurduğu ve aralarda dinlendiği görüldü.

ÇEVREDEKİLER FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Olayda erkek şahıs hafif şekilde yaralanırken, alkollü olduğu öğrenilen çift birbirinden şikayetçi olmadı. Çevredeki vatandaşların ise olayı ayırmak yerine bilerek izlemesi dikkat çekti.