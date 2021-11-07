Üye Girişi
"Nasıl olsa bir başkası bağışlar" demeyin - Son Dakika

"Nasıl olsa bir başkası bağışlar" demeyin

07.11.2021 11:03

Sağlığı elveren herkesi kök hücre bağışına davet eden Belki de Sensin Derneği, hasta ve onların yaşama ümitlerini yeşerten bağışçıların gönüllü çalışmalarıyla 8 yıldır farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Sağlığı elveren herkesi kök hücre bağışına davet eden Belki de Sensin Derneği, hasta ve onların yaşama ümitlerini yeşerten bağışçıların gönüllü çalışmalarıyla 8 yıldır farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Dernek gönüllüleri, konuyla ilgili farkındalığı artırmak için şirketlere, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına giderek seminerler veriyor.

Derneğin kurucusu Aykut Kadir Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar yurt genelinde 300'den fazla seminer verdiklerini söyledi.

Kök hücre nakliyle ilgili dijital içerik ürettiklerini dile getiren Kurt, "Bu içerikleri çeşitli platformlarda paylaşıyoruz. Asıl yöntemimiz yüz yüze anlatmak. Şu ana kadar 6 binin üzerinde gönüllü başvurusu aldık. 15 şehirde de faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz bu işe ilk başladığımızda gönüllü bağışçı sayısı 30 bin civarındaydı, şu an 700 binin üzerinde ama hala yetersiz." dedi.

Bağışçı olma sorumluluğunu herkesin taşıması gerektiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"İnsan hep, 'Nasıl olsa benim başıma gelmez, nasıl olsa bir başkası gider bağışçı olur' diyor. Ancak öyle olmuyor, başımıza geliyor, biz bunun örneklerini çok gördük. ve nasıl olsa bir başkası gitmiyor. İnsanlar uygun donörü ambulans bekler gibi bekliyor. Ambulans üç dakika gecikince veryansın ediyoruz ya insanlar da o şekilde sabırsızlıkla uygun doku bekliyor. Herkese, 'Sizler bir ambulanssınız ve bir hayat kurtarma adayısınız' diyoruz. İnsanlar donör olmaktan korkmasın, çekinmesin, kök hücre bekleyen hastaların çoğunluğu çocuk. Eğer çocuklarımızın hayatını koruyamazsak hiçbir şeyi koruyamayız."

"Donör olmak isteyenlerin Kızılay kan merkezine giderek 3 tüp kan vermesi gerekiyor"

Esra Tavelli Ören, yaklaşık 4 yıl önce eşleşme sağladığı hasta için kök hücre bağışladıktan sonra dernek gönüllüsü olmaya karar verdi. Kendi hikayesini anlatarak örnek olmaya çalıştığını belirten Ören, "Kök hücre bağışı insanların çekindiği, bir o kadar da merak ettiği bir konu. Donör olmak isteyenlerin öncelikli olarak Kızılay kan merkezine giderek 3 tüp kan vermesi gerekiyor. Böylece ilik bankasına kaydınız yapılıyor. Size, ihtiyacı olan bir hastayla eşleştiğinizde de arayıp bilgi veriliyor. Beni de böyle aradalar. Çok heyecanlandım. Akşam işten çıkmayı zor bekledim. Havada yürüyordum, ayaklarım yere basmıyordu. Birine bir faydam olabildi, bundan daha güzel ne olabilir hayatta? "ifadelerini kullandı.

"İlik vermek beni çok da zorlayan bir şey değildi"

İlik verdiği kişiyle hiç karşılaşmadığını aktaran Ören, taraflar isterlerse ilk iki yıldan sonra bunun mümkün olduğunu ancak kendisinin böyle bir talebinin olmadığını söyledi.

Ören, herkesin bağışçı olabileceğini belirterek "Ön yargılı olup, 'Ben donör olamam, işte iki tane ameliyat oldum, safra kesemi almışlardı, yok şuramda kist vardı.' gibi gereksiz serzenişlere kapılmayın. Ben doğuştan gelen bir nedenden dolayı defalarca ameliyat oldum ama donör olmamda bir sorun görülmedi. Bunlar gönüllü olmanızı etkileyecek şeyler değil. İnsanlar, 'Ben donör olamam' demeden önce gidip donör adayı olmalılar." şeklinde konuştu.

"Hayat kurtarmak için gönüllü olun ve umudu devam ettirin"

Belki de Sensin Derneğinin dokunduğu hastalardan biri de Sibel Sönmez. Lösemi iken uygun donörü dernek sayesinde bulan Sönmez'e 6 yıl önce kök hücre nakledildi.

Sönmez, o süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Tedavi sürecim oldukça zorlu geçti. Şu an sağlığım tamamen yerinde, kök hücre ile yaşama tutundum ve ikinci bir şansım oldu. Sağılığıma kavuşunca bana bu şansı veren Belki de Sensin Derneğinin gönüllüsü oldum. Şimdi insanların farkındalığını artırmak ve kök hücre bağışını teşvik etmek için insanlara hikayemi anlatıyorum. Kimse 'benim başıma gelmez' demesin. Bir gün kanser olduğunuzu öğrenip ölümle burun buruna gelebilirsiniz. Böyle bir durumda uygun kök hücreyi bulmak tamamen bir şans. Hastanelerde bu şansı elde edemeyen insanlara da tanık oluyorsunuz. Hastane odasında bekleyenler için umut olmanız çok önemli."

Sönmez, sözlerini, "Umudu da Belki de Sensin gönüllüleri sağlıyor aslında. 'Birisi nasıl olsa gider, birisi nasıl olsa yapmıştır' demek işin kolayına kaçmak. Sizinle dokusu uyum sağlayan birini ancak siz kurtarabilirsiniz, bunu da sadece 3 tüp kan vererek yapabilirsiniz. O yüzden bir insanın hayatını kurtarmak için lütfen gönüllü olun ve umudu devam ettirin." diye tamamladı.

Nasıl olsa bir başkası bağışlar demeyin
Nasıl olsa bir başkası bağışlar demeyin
Nasıl olsa bir başkası bağışlar demeyin
Nasıl olsa bir başkası bağışlar demeyin

Kadir Kurt, Kök Hücre, Ambulans, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Nasıl olsa bir başkası bağışlar' demeyin - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu 12:18 İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar 11:47 Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar Sevgilisini öldürüp 11:38 Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı
11:28 "İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt! Son ankette vatandaşa 10:55 Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 10:29 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler 10:22 İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı 08:48 Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısına tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısına tepki gösterdi         
12:36
Boğaz'da şölen! İstanbul Maratonu'nda çok renkli görüntüler ortaya çıktı Boğaz'da şölen! İstanbul Maratonu'nda çok renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:52
Boğazı sis kapladı, Vali Yerlikaya'dan paylaşım gecikmedi: İstanbul deyince aklıma bir masal gelir Boğazı sis kapladı, Vali Yerlikaya'dan paylaşım gecikmedi: İstanbul deyince aklıma bir masal gelir         
11:40
Burak Yamantürk, Burak Yamantürk, "Kızım için endişeliyim" diyerek herkesin yapması gerekeni anlattı         
11:28
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı         
11:17
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti         
10:24
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı         
08:15
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı         
07:40
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 12:51:08. #1.13#
SON DAKİKA: "Nasıl olsa bir başkası bağışlar" demeyin - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement