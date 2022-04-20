Nasıl TikTok Yıldızı Olunur? - Son Dakika

Bazıları tarafından sevilen, diğerlerini şaşırtan TikTok, mobil içerik oluşturma patlamasından sorumludur. Video paylaşım uygulamasının bir milyardan fazla aktif kullanıcısı var ve bir mobil ekranın sınırları dışında başarı arayan aktörlerin, komedyenlerin ve sosyal medya etkileyicilerinin kariyerlerini başlattı.

TikTok sadece dans eden gençler için bir buluşma merkezi değildir. Genç ve yaşlı içerik oluşturucular uygulamada bir topluluk buluyor ve oradan marka anlaşmaları, nakit para ve ün kazanıyorlar. Çok çeşitli bir insan topluluğu, birinin dikkatini çekmek için çok yetenekli video editörleri olmaları gerekmediğini biliyor (yine de yüksek düzeyde prodüksiyon kalitesine sahip olmak yardımcı olabilir). Konuyla ilgili uzmanlığı veya coşkuyu eğlenceli bir sunum yöntemiyle birleştirerek çevrimiçi şöhret sizin olabilir.

Şefler, doktorlar, gazeteciler, meteorologlar, politikacılar ve teknoloji türleri, TikTok'ta izleyicilerini buldu ve kişisel ve profesyonel markalarını yarattı. Seni durduran ne peki?

YouTube için Değerli Bir Rakip Ortaya Çıkıyor

YouTube'un 2005'teki doğuşundan bu yana, video paylaşım deviyle rekabet etmeyi amaçlayan platformlar sosyal medya ortamında ortaya çıktı ve kayboldu. Twitch gibi bazı hizmetler, platformlarında eğlence için özel ortaklık fırsatları sunarak sadık bir takipçi kitlesi kazandı. DailyMotion ve Vimeo gibi diğerleri, YouTube'un yaratıcı odaklı içerikle üretken başarısını hiç yaşamadı ve yıllar içinde iş stratejilerini değiştirdi. Orijinal kısa medya paylaşım platformu Vine, Twitter'ın viral video pazarına girişiydi. Bu hizmet 2017'de kapandı.

Dikey video yayınlamak (yani, manzara modundan ziyade portre modunda çekilmiş video), bir zamanlar torunlarının futbol maçlarını, parlak yüzlerinden birkaç inç uzakta tutulan iPad'leri kullanarak filme çeken, bilgisiz ve teknolojiden hoşlanmayanların işaretiydi. TikTok sayesinde artık çeşitli sosyal platformlarda dik video çekmek bekleniyor ve teşvik ediliyor.

Değişen video stratejisi, geleneksel sosyal medya devlerini alarma geçirdi. TikTok'un son zamanlarda popülaritesindeki artışla birlikte YouTube, kendi taklitçi dikey video hizmeti olan YouTube Shorts'u kullanıma sundu. Meta, aynı zamanda kısa, dikey videolar olan Instagram Makaraları sunar. Buna karşılık, TikTok rekabeti hedef aldı ve içerik oluşturucuların, bir YouTube videosunun ortalama uzunluğunun hemen altında olan on dakikaya kadar daha uzun videolar üretebileceklerini duyurdu.

İçerik Oluşturucu Olun

EllasStudy, yaklaşık 100.000 takipçisi olan bir üniversite öğrencisi ve TikTok yaratıcısıdır. Programlamayla ilgili diğer ipuçlarını ve püf noktalarını öğretmek için platformunu kullanıyor ve hepsini sağlıklı bir enerjiyle sunuyor.

Kendi alanında fark yaratmak için TikTok'ta içerik oluşturmaya başladığını söyledi. Ella, "İster teknolojiye girmek ister sadece onları güldürmek olsun, insanlara yardım etmenin bir sürü yolu var. Birinin gününü gerçekten etkileyebilirsin. Teknoloji gerçekten zor. Nerede olursanız olun, kişisel geçmişinizden bağımsız olarak pek çok zorluk var. Bu zorlu bir alan."

Ella, tüm içeriğini üretmek için TikTok uygulamasının kendi video kayıt ve düzenleme kontrollerini kullandığını söyledi. "Dürüstçe mi? Kelimenin tam anlamıyla her şeyi TikTok'ta yapıyorum. TikTok'ta kayıt yapıyorum ve TikTok'ta editliyorum. Tutkulu olduğun şeyi bul ve ona karşı dürüst ol."

TikTok Araçları ve Profesyonel Ekipmanlar

Birçok kullanıcı videolarını oluşturmak için ücretsiz uygulama içi kontrolleri kullanırken, en başarılı içerik oluşturuculardan bazıları, küçük boyutlu içerik tekliflerini yapmak için ekipman ve yazılımlara, özellikle video düzenleme uygulamaları ve mobil video düzenleme uygulamalarına para harcıyor.

MattyKay, platformda bir milyondan fazla takipçisi olan bir teknoloji TikTok yaratıcısıdır. Az ya da çok bir hevesle videolar oluşturmaya başladı ve "anında havaya uçtu" dedi. "Hiç beklediğim gibi değildi. Bir günde yüz bin takipçi gibiydi."

MattyKay, bir gün tam zamanlı işinin içerik oluşturma olmasını istediğini ve videolarına daha fazla dikkat çekmek için çaba sarf ettiğini söylüyor. Kayıt yapmak için bir cep telefonu kullanmaya başladı, ardından bir vlog kamerasına geçti ve şimdi video çekimleri için 600 doların üzerinde bir fiyata satılan aynasız bir Canon M50 Mark II kullanıyor.

MattyKay, Adobe Premiere Pro'yu kullanarak videolarını düzenler ve bitmiş ürünleri TikTok uygulamasına yükler. Düzenleme süreci hakkında şunları söyledi: "Şu anda oldukça hızlı. Fazla düşünmemeye çalışıyorum. Bence YouTube ve bunun gibi şeylerle gerçekten çok ama çok cilalı olmasını istiyorsunuz. Denedim ama 22 saniyelik bir videoyu düzenlemek için iki ya da üç saat harcadığım ölçüde değil. Aşırıya kaçmamaya çalışıyorum, bu yüzden yaklaşık 30 ila 45 dakika."

Sevdiğiniz Şeyleri Paylaşın

Hemen hemen herkes için TikTok içeriği var. İlgi alanlarınız nerede olursa olsun, hedef kitlenizi bulabilirsiniz.

Onlarca yıllık tariflere ilgiden ev işleri için gadget'ları göstermeye kadar çeşitli konularda videolar arasında saatlerce dolaşarak öğrendiğime göre, bir TikTok videosu yapmak için herhangi bir konuda uzman olmanıza gerek yok. Potansiyel takipçileriniz için videolar üretmeye gelince, sadece gerçek bir coşku ve ilgi çekici bir kişiliğe sahip olmak yeterli olacaktır.

Ella, vurgulamak istediğiniz konuyu bulmanın önemli olduğuna inanıyor, ancak içerik oluşturucular kişisel mutluluklarını da korumalıdır. "Sağlıklı teknoloji içeriğini yapan kişi olmak istedim" dedi. "Benden uzaklaşmaya başladığını hissediyorum. Bu yüzden bir ara vermem ve hedeflerimin ne olduğunu yeniden çözmem gerekiyor." Başkalarına tavsiyesi, zaman zaman kendinizi kontrol etmeniz ve "bundan hiçbir beklentiniz olmasın. Eğlenceli bir platform olması gerekiyordu. Eğlenceli bir alan olmalı. Bu ölüm kalım değil."

TikTok'ta Gönderilerinizden Ötürü Ödeme Alın

TonyTechBytes, TikTok'ta 344.000'den fazla takipçisi olan bir teknoloji ürün inceleme merkezidir. Tony, kısa gadget ve çevresel inceleme videoları yaparak eğitiminin ödemesine yardımcı olabildiğini söyledi. "Markalar için videolar hazırlıyorum ve kampanyalara sponsor olduklarında bana ulaşıyorlar ve sonra bir anlaşma için pazarlık yapıyoruz" dedi. "Kesinlikle gelirimin büyük bir bölümünü oluşturuyor çünkü diğer masraflarımın yanı sıra üniversite eğitimimi karşılamaya da yardımcı oluyor."

Marka sponsorluklarına ek olarak, belirli ülkelerdeki içerik oluşturucular, 30 günlük bir süre içinde en az 10.000 takipçisi olan ve en az 100.000 özgün görüntüleme alan katılımcılara açıklanmayan bir meblağ ödeyen TikTok Creator Fund aracılığıyla platformda para kazanabilir. TikTok, içerik oluşturucular için potansiyel kazanma konusunda bir sınır olmadığını belirtiyor ancak fon tarafından desteklenen video içeriğinin türünü de belirtmiyor.

TikTok'ta Olumsuzlukla Başa Çıkmak

Tony, TikTok ile başarıya ulaşmış olsa da platforma katılmanın bir dezavantajı olabileceğini söyledi.

"Sürekli iş hakkında düşünüyorum. İş ve dinlenme arasına bir çizgi çekmek zor çünkü TikTok'ta rastgele içerik izliyorum. Her zaman fikirlerimi sayfamda nasıl kullanabileceğimi ve bunları kendi içeriğime nasıl dahil edebileceğimi düşünüyorum."

Video prodüksiyonuna odaklanmanın yanı sıra, eleştirinin ve çevrimiçi pisliğin olumsuz etkileriyle de ilgileniyor. "Çok sayıda insana ulaştığım için bu beni olumsuzluklara da açıyor. Çok olumsuz olmadığını düşündüğünüz tüketici teknolojisi hakkında içerik üretsem de, benim için gerçekten eleştirel olan pek çok meraklı var. içerik," dedi Tony.

Devam etti, "Bu, içerik oluşturmanın olumsuz bir yanı, ancak daha kalın bir cilt geliştirmeyi öğrendiğim için olumlu bir yanı olarak da görülebilir. Hepimiz bir gün öleceğiz. Bu yüzden, kimseye zarar vermediği sürece istediğimi yapabilirim."

TikTok'ta Nasıl İzleyici Kazanılır?

TikTok içerik oluşturucuları için amaç, insanların videolarını paylaştıktan sonra bulması ve izlemesidir. Deneyimli sosyal medya kullanıcıları, içerik oluşturucuların genellikle bir platformun içerik görüntüleme algoritmasının insafına kaldığını bilir. İçeriği olabildiğince çok insanın önüne koymak için stratejiler bulmak zor.

EllasStudy ve TonyTechBytes için anahtar, gönderileri asla bırakmamaktır. Ella, "Günde sadece üç kez gönderi paylaşıyorum ve gerçekten ne tür içerik oluşturmak istediğime odaklanıyorum" dedi. "Sadece 7 saniyelik küçük videolar yayınlıyorsam, bir videoyu kaydetmem ve ardından metni eklemem kelimenin tam anlamıyla 15 saniye."

Tony bu stratejiyi tekrarladı ve sık sık paylaşım yaparken tutarlı olmanın da önemli olduğunu ekledi. "Ayrıca her gün olabildiğince çok video çekin. Genelde günde en az iki video öneririm."

Diğer içerik oluşturucuların farklı bir yaklaşımı var. MattyKay, bir milyondan fazla takipçi kazanmanın sırrının nicelikten çok kaliteye değer vermek olduğunu söyledi. "Sadece video yapmak için video yapıyormuşum gibi hissetmesini istemiyorum. Bunun arkasında bir sebep olmasını istiyorum" dedi. "TikTok yerine Premiere'de düzenleme yapmak için fazladan 30 dakika harcıyorum veya iPhone'um yerine kamera kullanıyorum. Bence küçük şeyler, onları bir araya getirdiğinizde, bir videodaki kalite yönü için birbirinin üzerine yığılır."

TikTok Sosyal Videonun Kısa Kralı

TikTok şimdilik "o" platformudur. Yatay veya daha uzun formda olsun, başka bir tür video içeriği oluşturma her an yerini alabilir, ancak hizmetin sosyal alanda iz bıraktığını inkar etmek mümkün değil. Politikacılardan endüstri başkanlarına kadar herkes, TikTok'un içerik oluşturuculara etkileme ve bilgilendirme gücü verdiğini biliyor ve son haftalarda bu sosyal erişimden yararlandılar.

TikTok, herkesin kullanması kolay ücretsiz, güçlü video kayıt ve düzenleme araçlarına sahiptir ve size görüşlerinizi bir milyardan fazla izleyiciden oluşan bir kitleyle paylaşmanın bir yolunu sunar. Belki de TikTok'u denemenin zamanı gelmiştir. Kimi veya neyi keşfedebileceğinizi asla bilemezsiniz.